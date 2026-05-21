Diese Smartphones verwenden die Superreichen

US-Präsident Donald Trump hatte bei seiner Reise nach China die größten Tech-CEOs der USA mit am Start. Dabei entstand ein Foto, worauf Elon Musk und Nvidia-Boss Jensen Huang mit ihren Smartphones zu sehen waren.

Die reichsten der Reichen gönnen sich gerne Ferraris, Bugattis oder irgendwelche anderen Sonderanfertigungen. Doch bei Smartphones schaut dies anders aus. Dort verwenden die reichsten Menschen der Welt meist ähnliche Geräte wie die gewöhnliche Bevölkerung.

Einen ungewöhnlichen Einblick lieferte nun ein Instagram-Posting von Brett Ratner, Regisseur der "Melania"-Doku. Dort sind Elon Musk, der reichste Mensch der Welt, und Jensen Huang, siebtreichster Mann der Welt, zu sehen. Beide befanden sich an Bord der Air Force One, als der US-Präsident auf dem Weg nach China war.

Bezos wurde ein Mal gehackt

Dabei hatten beide Superreichen ihre Smartphones in der Hand. Musk verwendet ein iPhone 17 Pro und Huang ein Samsung Galaxy Z Fold7. Höchstwahrscheinlich besitzen sie mehrere Geräte.

Grundsätzlich gibt es unter den Superreichen klare Lieblingsmarken. Amazon-CEO Jeff Bezos verwendet etwa ein iPhone. 2018 wurde sein Smartphone gehackt. Dabei wurden anrüchige Nachrichten und Nackt-Selfies an die Öffentlichkeit geleakt.

Trump verwendete ein Samsung Galaxy S3

Starinvestor Warren Buffett verwendet erst seit wenigen Jahren ein Smartphone, wie "Futurezone" berichtet. In einem Interview verriet er 2020, dass er erst vor Kurzem von einem 20 Dollar teuren Feature-Phone auf ein iPhone gewechselt sei. Seine Einschulung erhielt Buffett damals von Apple-CEO Tim Cook höchstpersönlich. Cook verbrachte mehrere Stunden, um dem Investor die iPhone-Nutzung näherzubringen.

Mark Zuckerberg wurde schon öfters mit Samsung-Handy fotografiert. Dabei verwendete er fast immer ein Smartphone der Galaxy-Reihe. Gegenüber dem Tech-YouTuber MKBHD erklärte Zuckerberg seine Liebe für Android-Geräte. Ebenfalls nutzt Bill Gates gerne Samsung-Handys. In Fragenrunden auf Reddit antwortete der Microsoft-Gründer, dass er Geräte vom südkoreanischen Tech-Giganten verwendet. 2022 war sein Handy etwa ein Samsung Galaxy Z Fold 3.

US-Präsident Donald Trump nutzt höchstwahrscheinlich nicht sein eigenes Trump-Phone. In seiner Rolle als US-Präsident erhält er ein abhörsicheres Gerät. Zu seiner ersten Amtszeit wurde bekannt, dass Trump mehrere Jahre lang das Samsung Galaxy S3 verwendet haben soll. Doch aus Sicherheitsgründen musste er wechseln.