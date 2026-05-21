Erfolgreich mit Thermomix: Rekordumsatz für Vorwerk

Die Vorwerk Gruppe hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem neuen Umsatzrekord von 3,6 Milliarden Euro abgeschlossen. Entscheidend dabei war der neue Thermomix® TM7.

Die Vorwerk Gruppe hat das Geschäftsjahr 2025 trotz eines anspruchsvollen Marktumfelds mit einem neuen Umsatzrekord von 3,6 Milliarden Euro abgeschlossen. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem Zuwachs von 14,1 Prozent. Das operative Ergebnis entwickelte sich ebenfalls positiv und lag mit 278 Millionen Euro signifikant über dem Vorjahresniveau (+28,2 Prozent). Das Geschäftsjahr 2025 markierte das erste Umsetzungsjahr der Strategie 2030. Der Erfolg bestätigt die strategische Ausrichtung der Vorwerk Gruppe und unterstreicht erneut die Stärke des Vorwerk Direktvertriebsmodells sowie der globalen Vorwerk Community.

Thomas Stoffmehl, der CEO der Vorwerk Gruppe mit dem nagelneuen Thermomix TM7 © Vorwerk

Thermomix® TM7 Launch als prägender Faktor des Geschäftsjahres

2025 war maßgeblich durch die Einführung des Thermomix® TM7 geprägt. Mit mehr als einer Million ausgelieferten Thermomix® TM7 Geräten im ersten Jahr handelt es sich um die erfolgreichste Produkteinführung in der Unternehmensgeschichte. Insgesamt verkaufte Vorwerk im Jahr 2025 mehr als 1,4 Millionen Thermomix® Geräte. Der Erfolg des Thermomix® TM7 steht beispielhaft für die Stärke des Vorwerk Geschäftsmodells und die besondere Verbindung aus persönlicher Beratung, Community und integrierten Produktwelten. Der erfolgreiche Marktstart spiegelte sich auch in einer starken Dynamik in zahlreichen lokalen Märkten weltweit wider.

Thermomix® ist als System zu verstehen, das aus Hardware, digitalen Services wie der Rezeptplattform Cookidoo® mit mehr als 100.000 Guided-Cooking-Rezepten sowie persönlicher Beratung besteht. Insgesamt erzielte der Geschäftsbereich Culinary im Jahr 2025 einen Rekordumsatz von 2,1 Milliarden Euro (+23,9 Prozent). Cookidoo® zählte 2025 weltweit mehr als 6,3 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten und verzeichnete damit ein Wachstum von 14,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Mit ersten KI-gestützten Funktionen setzte Vorwerk 2025 zudem weitere Impulse für die digitale Weiterentwicklung des Thermomix® Produktportfolios.

Globale Expansion

Im Rahmen der Strategie 2030 erweitert Vorwerk systematisch seine internationale Präsenz in neuen Wachstumsmärkten. In den vergangenen zwei Jahren hat das Unternehmen Märkte wie Griechenland, die Benelux-Länder, Australien, Neuseeland, Malaysia und Singapur neu erschlossen oder dort bestehende Vertriebsstrukturen übernommen. Zuletzt kam 2026 Vietnam hinzu.

Die Entwicklung dieser neuen Märkte verlief 2025 sehr dynamisch: Der Umsatz stieg von 23 Millionen Euro auf 146 Millionen Euro. Damit leisteten sie einen Beitrag von rund 28 Prozent zum gesamten Umsatzwachstum der Vorwerk Gruppe. Diese Entwicklung zeigt, dass das Vorwerk Direktvertriebsmodell auch international erfolgreich skalierbar ist. Bereits 70,6 Prozent des Direktvertriebsumsatzes werden heute außerhalb Deutschlands erzielt.

„2025 war für Vorwerk wieder ein außergewöhnlich starkes Jahr“, sagt Dr. Thomas Stoffmehl, CEO der Vorwerk Gruppe. „Mit der Einführung des Thermomix® TM7 ist uns nicht nur die erfolgreichste Produkteinführung unserer Unternehmensgeschichte gelungen – wir haben zugleich gezeigt, wie leistungsfähig unser Direktvertriebsmodell, unsere einzigartige Community und unsere internationalen Organisationen heute aufgestellt sind. Die positive Entwicklung bestätigt unseren strategischen Kurs. Aufbauend auf den Erfolgen der Strategie 2025 setzen wir mit der Strategie 2030 konsequent auf Innovation, internationale Expansion und die gezielte Weiterentwicklung unserer Marken Thermomix® und Kobold.“

Community und Direktvertrieb

Zentraler Treiber dieser Entwicklung ist die weltweit vertretene Vorwerk Community, bestehend aus Beraterinnen und Beratern, Kundinnen und Kunden sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die enge Verbindung aus persönlicher Beratung, Produkterlebnis und gelebter Community prägt das Vorwerk Geschäftsmodell seit vielen Jahrzehnten und schafft eine besondere Nähe zu Kundinnen und Kunden. Wachstum entsteht dort, wo Menschen Produkte begeistert in den Alltag von Menschen bringen.

Im Jahr 2025 hat Vorwerk den Direktvertrieb weiter ausgebaut und zählte zu Jahresende weltweit mehr als 129.400 Beraterinnen und Berater. Die Anzahl hat sich damit seit 2019 mehr als verdoppelt.

Kobold als Entwicklungsschwerpunkt

Im Geschäftsbereich Cleaning war das Geschäftsjahr 2025 von strategischen Entscheidungen geprägt, mit denen Vorwerk den Grundstein für die nächste Wachstumsphase von Kobold gelegt hat. Erste positive Effekte zeigten sich bereits 2025: Trotz eines weiterhin herausfordernden Marktumfelds erzielte Kobold einen Umsatz von 790 Millionen Euro (+1,7 Prozent). Gleichzeitig entwickelte sich auch die Zahl der Beraterinnen und Berater positiv: Im Jahresdurchschnitt waren mehr als 12.200 Beraterinnen und Berater im Geschäftsbereich Cleaning aktiv (+2 Prozent gegenüber dem Vorjahr).

Mit der kürzlich gestarteten internationalen Kampagne „Dustin“ unterstreicht Vorwerk zudem die Weiterentwicklung der Marke Kobold – ein zentraler Schwerpunkt der Strategie 2030. In diesem Zusammenhang wird sowohl das integrierte Produktportfolio als auch das Direktvertriebsmodell konsequent weiterentwickelt. Dies ist mehr als nur ein Teil der Strategie – es ist Ausdruck eines klaren Bekenntnisses: zur Marke, zum Direktvertrieb und zu den Menschen, die dieses Versprechen Tag für Tag leben. Ziel ist es, die Zahl der aktiven Beraterinnen und Berater weltweit bis 2030 nahezu zu verdoppeln.

Vorwerk stellt die Weichen für die Zukunft

Vor dem Hintergrund eines wirtschaftlich und geopolitisch herausfordernden Umfelds schafft Vorwerk gezielt die Voraussetzungen für die weitere Entwicklung des Unternehmens. Dazu gehören Investitionen in Produktions- und Logistikstrukturen in Europa, etwa in das zweite Werk in Frankreich und das dazugehörige Logistikzentrum sowie in den Standort Wuppertal. Damit unterstreicht Vorwerk erneut sein klares Bekenntnis zu Wuppertal als Unternehmenssitz und zu Europa als langfristigem Produktions-, Innovations- und Entwicklungsstandort.

Parallel dazu entwickelt Vorwerk seine Organisationsstruktur konsequent weiter: Mit Vorwerk HOME hat das Unternehmen Anfang 2026 ein neues Betriebsmodell eingeführt, das Produkt, Technologie, Marketing und Vertrieb enger miteinander verzahnt, um Innovationen international schneller zu skalieren und die Wettbewerbsfähigkeit der Vorwerk Gruppe langfristig weiter zu stärken.

ÜBER VORWERK

Vorwerk ist das Direktvertriebsunternehmen Nummer 1 in Europa und weltweit führend im Direktvertrieb hochwertiger Haushaltsgeräte. Das international agierende Familienunternehmen wurde 1883 in Wuppertal (Deutschland) gegründet. Das Kerngeschäft von Vorwerk ist die Produktion und der Vertrieb hochwertiger Haushaltsprodukte (Küchenmaschine Thermomix®, Staubsauger Kobold). Vorwerk sucht stets den direkten Kontakt zu seinen Kundinnen und Kunden. Dabei stehen die Beraterinnen und Berater im Mittelpunkt der Aktivitäten und dienen als zentrale Anlaufstelle. Zur Vorwerk Familie gehört außerdem die akf Gruppe. Vorwerk erwirtschaftet einen Konzernumsatz von 3,6 Milliarden Euro (2025) und ist in mehr als 60 Ländern aktiv.Nähere Informationen unter www.vorwerk.at