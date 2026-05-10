Toto Wolff warnt WM-Leader Kimi Antonelli

Toto Wolff spricht offen über seine Sorge bei WM-Leader Kimi Antonelli, dem neuen Shooting-Star der Formel 1.

Nach vier Rennen in der Formel-1-WM hat die Motorsport-Königsklasse einen neuen Star: Der erst 19-jährige Italiener Andrea Kimi Antonelli. Nach Platz 2 hinter seinem Mercedes-Teamkollegen George Russel zum Auftakt in Australien konnte der neue PS-Shootingstar die folgenden drei Rennen gewinnen und übernahm auch die WM-Führung.

Während die Silberpfeile zum Start in die Saison dominierten, haderte die Konkurrenz mit dem neuen Reglement. Red Bull und Max Verstappen hatten zuletzt in Miami leichte Verbesserungen gezeigt, die Titelverteidiger von McLaren konnten nach dem Horror-Start zuletzt schon wieder um die Podestplätze mitfahren.

In der Fahrerwertung hat Antonelli mittlerweile 20 Punkte Vorsprung auf Russell und schon 41 Zähler auf Ferrari-Star Charles Leclerc auf Platz 3. Doch jetzt überrascht ausgerechnet Mercedes-Teamchef und Antonelli-Entdecker Toto Wolff mit warnenden Aussagen in Richtung seines Schützlings.

Warnung von Wolff

Gegenüber der italienischen Zeitung "Gazetta dello Sport" warnt nun auch der Österreicher seinen "Rohdiamanten". Wolff: "Das ist genau das, was mich schockiert. Kimi ist jung, ein kleiner großer Star, aber nach dem großartigen Start könnte er auch schlechte Phasen haben."

Damit warnt der Mercedes-Boss vor allem vor der immer mehr wachsenden Erwartungshaltung der Öffentlichkeit. Er kündigt an, dass man mit diesen Umständen gemeinsam wachsen wird und Antonelli auch reifer wird.

Zugleich hält Wolff fest: "Wir alle wollen, dass Kimi eine der Größen der Formel 1 wird, aber es ist erst der Anfang und wir müssen auf ihn aufpassen." Derzeit strotzt der Italo-Teenie nur vor Selbstvertrauen und denkt noch nicht daran, was sein könnte, wenn es einmal weniger gut läuft. Das WM-Drama um Oscar Piastri im Vorjahr könnte ihm allerdings eine warnende Lehre sein.