Rapid-Fans prügeln sich während Derby-Debakel

Ein Wiener Derby ohne Zwischenfälle gibt es scheinbar nicht. Auch an diesem Sonntag gab es rund um das Stadtduell unschöne Zwischenfälle.

Sportlich war das 350. Wiener Derby eine klare Sache für die violetten Gäste aus Favoriten. Mit dem 2:0-Sieg der Veilchen holten sich die Hütteldorfer Erzrivalen nicht nur den Vorteil um den Europacup-Startplatz, es steht nun auch fest, dass Rapid seit über einem Jahr auf einen Sieg gegen den Erzrivalen wartet.

Während nach den Derby-Ausschreitungen im Grunddurchgang Rapid zukünftig auf Gästefans in der Generali-Arena verzichtet, pilgerte der Austria-Anhang am Sonntag in gewohnter Manier in den Westen Wiens. Schon am Weg zum Stadion kam es zu mehreren Zwischenfällen, die laut Polizei allerdings nicht von Bedeutung waren.

Während des Spiels gab es die üblichen fragwürdigen Schmähgesänge, doch als mit Verlauf der Partie die grün-weiße Niederlage immer klarer wurde, verloren auch Teile des Rapid-Anhangs immer mehr die Nerven. Bei der TV-Übertragung gab es keinen nenenswerten Zwischenfälle zu beobachten, dennoch kippte die Stimmung zunehmen.

Schock-Aufnahmen aus dem Stadion

Wie Videoaufnahmen aus dem beliebten Fan-Forum "Austrian Soccer Board" zeigen, dürfte schon während des Spiels keine allzu gute Stimmung im Fan-Block geherrscht haben. Mit den Worten "Beste Fans der Welt" zeigt ein User, wie es innerhalb des Rapid-Fan-Sektors zwischenzeitlich zugegangen ist.

Auf dem Video ist zu sehen, wie ein Teil einer Fangruppe zwei andere Anhänger verprügelt. Als diese die Flucht ergreifen, beginnt eine Hetzjagd durch den Sektor, bis eines der beiden Opfer mit einem weiteren Schlag die Stiegen hinunterfliegt. Auch auf der gegenüber liegenden Tribüne kam es während dem Kick zu tumulten, die Auseinandersetzung dort war aber vergleichsweise glimpflich.

Auf oe24-Nachfrage heißt es von Rapid: "Gewalt hat nirgends – und schon gar nicht im Stadion – etwas verloren und ist selbstverständlich zu verurteilen. Personen, die durch Videoaufnahmen bei so einem Fehlverhalten identifiziert werden können, werden selbstverständlich zur Anzeige gebracht bzw. mit Hausverbot belegt!"