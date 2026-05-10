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Großeinsatz

Pyro-Angriffe: Derby-Ausschreitungen in Hütteldorf VOR Anpfiff

Von
10.05.26, 15:30
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Heftige Ausschreitungen in Wien Hütteldorf vor dem Wiener Derby.

Ausnahmezustand in Wien: Während die Exekutive in der Innenstadt wegen der ESC-Eröffnung und dem friedlichen Eröffnungsfest des ESC im Einsatz ist, ist die Lage im Westen Wiens weitaus angespannter. Im Vorfeld des Wiener Derby zwischen Rapid und der Austria (ab 17 Uhr im LIVE-TICKER) kommt es in Hütteldorf zu einer brutalen Straßenschlacht.

Nach den Vorfällen bei den letzten Stadtduellen der erbitterten Erzrivalen dürfen in Favoriten zwar keine Auswärtsfans ins Stadion, in Hütteldorf gilt diese Regelung allerdings nicht. Die Karten für den Auswärtssektor waren innerhalb weniger Minuten ausverkauft.

Fanmarsch eskaliert

Bei sommerlichen Temperaturen gab es auch den traditionellen Fanmarsch der Austria-Fans vom Karlsplatz nach Hütteldorf, dort eskalierte die Situation dann allerdings doch. Die Veilchen-Fans warfen pyrotechnische Gegenstände in Richtung der ins Stadion kommenden Rapid-Fans.

Laut Polizei sei allerdings nichts Weltbewegendes passiert. Die WEGA und die Diensthunde-Abteilung haben versucht, die Parteien auseinanderzuhalten, was offenbar nicht durchgehend funktioniert hat.

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