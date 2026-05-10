Ladendiebin bedrohte Filialleiter mit Messer

Die Frau dürfte schon seit längerem ein gröberes Problem haben, da sie mit einem Waffenverbot belegt ist. Den Filialleiter bedrohte sie mit dessen Messer.

Wien. Beamte des Stadtpolizeikommandos Josefstadt wurden Samstagnachmittag auf der Nußdorfer Straße am Alsergrund zu einem Lebensmittelgeschäft alarmiert. Dort hatte sich eine Kundin an der Kassa als Diebin entpuppt, die hernach im Büro der Filiale zu eskalieren drohte.

Als die Polizisten vor Ort eintrafen, wurden die Cops schon von dem Filialleiter des Geschäftes erwartet. Seinen Angaben zufolge soll sie mehrere Lebensmittel an sich genommen und den "Einkauf" vor dem Verlassen des Geschäftes nicht bezahlt haben. Als die Tatverdächtige darauf angesprochen und in das Büro gebracht wurde, soll sie nach einem Messer gegriffen haben, das in der dortigen Küchelag und damit den Supermarkt-Angestellten bedroht haben. Der Mann konnte aus der Räumlichkeit flüchten und rief die Polizei. Die Frau blieb im Büro und fuchtelte dort gegen "Geister" mit dem Messer herum. Gemeinsam mit Beamten der Sondereinheit Wega konnte die 45-Jährige Wienerin vorläufig festgenommen werden. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde die Frau auf freiem Fußangezeigt. Bei dem Vorfall wurde zum Glück niemand verletzt.