16-Jähriger wollte Freund begrüßen - nach Unfall auf Intensivstation

Weil er einem Freund, der sich mit dem Moped näherte, plötzlich entgegenlief und dabei die Fahrbahn betrat, wurde er von einer 17-jährigen Probeführerscheinlenkerin - die noch eine Vollbremsung hinlegte - erfasst und lebensgefährlich verletzt.

Tirol. Und so spielte sich das Unfall-Drama Samstagabend in der 2000-Einwohner-Gemeinde Weerberg im Bezirk Schwaz ab: Um19:25 lenkte eine 17-jährige einheimische Probeführerscheinbesitzerin das Auto ihres Vaters, der am Beifahrersitz mitfuhr, von Mitterberg kommend in Richtung Dorfmitte.

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Opfer flog vier Meter durch die Luft

Zum selben Zeitpunkt hielten sich in der Einfahrt eines Hauses an der Straße drei jugendliche Tiroler auf und quatschten. Als sich ihnen ein Freund näherte, der mit seinem Moped wohl zur Gruppe stoßen wollte, betrat aus bisher unbekannter Ursache einer der Jugendlichen im Alter von 16 Jahren die Fahrbahn - vermutlich wollte er den Kumpel einfach nur begrüßen - und wurde von der rechten Front des weißen Seat der L 17-Fahrerin erfasst. Das Mädchen hatte keine Chance mehr rechtzeitig zu reagieren, bremste voll ab, aber crashte mit dem Auto in den Burschen.

Der Teenager wurde auf den Gehsteig geschleudert und blieb nach zirka vier Metern mit lebensbedrohlichen Verletzungen liegen. Er musste vom alarmierten Notarzt an Ort und Stelle intubiert werden und wurde nach der Erstversorgung mit Verdacht auf ein Polytrauma mit dem Notarzthubschrauber in die Universitätsklinik Innsbruck geflogen.

Die Unfalllenkerin und ihr Vater blieben unverletzt. Für die 17-Jährige, die einen Nervenzusammenbruch erlitt, wurde vom Rettungsdienst ein KIT-Team angefordert. Der Unfall-PKW wurde rechts vorne stark beschädigt. Die Landesstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme bis ca. 21:.5 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Im Einsatz standen der First Responder Weerberg, Notarzt, Rettung und Krisenintervention Schwaz, der Notarzt-Helikopter „Christophorus 1“, eine Streife der Polizeiinspektion Schwaz sowie eine Streife mit Drohne der Polizeiinspektion Steinach-Wipptal.