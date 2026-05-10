Sturm- und Gewitterfront zieht nach Österreich

Österreich steht ein markanter Wetterwechsel bevor. Während sich der Osten vorerst noch freundlich zeigt, rollt von Westen her eine Störung heran, die Gewitter und einen massiven Temperatursturz im Gepäck hat.

Am heutigen Sonntag zeigt sich das Wetter zweigeteilt: Während der Norden und Osten sonnig starten, ziehen in der Westhälfte ab dem Vormittag dichtere Wolken auf.

Am Nachmittag muss zwischen dem Bregenzer Wald und dem Salzburger Flachgau mit Schauern und Gewittern gerechnet werden. Im Rest des Landes bleibt es bei föhnigen Bedingungen im Alpenraum und Werten zwischen 18 und 26 Grad meist trocken.

Unbeständiger Wochenstart am Montag

Montag ziehen bereits am Morgen nördlich der Alpen Schauer und Gewitter durch. Im Tagesverlauf breitet sich die instabile Luft auf das ganze Bundesgebiet aus, wobei die Gewitter besonders im Südosten lokal kräftig ausfallen können. An der Alpennordseite frischt der Westwind lebhaft bis kräftig auf. Die Temperaturen gehen spürbar zurück und erreichen nur noch Höchstwerte zwischen 13 und 23 Grad, wobei es im Osten am wärmsten bleibt.

Winter-Comeback am Dienstag

Dienstag überquert die Kaltfront die Alpenrepublik endgültig. Zunächst regnet es von Vorarlberg bis in den Nordosten verbreitet, im Tagesverlauf erreichen die Niederschläge auch den Süden. Die Schneefallgrenze sinkt an den Nordalpen markant auf etwa 1.000 Meter ab. Bei kräftigem Nordwestwind erreichen die Temperaturen nur noch maximal 9 bis 19 Grad. Erst am Nachmittag lockern die Wolken von Westen her wieder auf.

Beruhigung zur Wochenmitte

Mittwoch bringt ein Mix aus Sonne und Wolken verbreitet freundlicheres Wetter. Nur im Westen und in Oberkärnten halten sich dichtere Wolkenfelder, aus denen es vereinzelt tröpfeln kann. Der Wind lässt deutlich nach und weht nur noch mäßig aus südlichen Richtungen. Die Temperaturen erholen sich leicht und klettern auf maximal 13 bis 20 Grad, was für viele Regionen in Österreich einen durchwegs trockenen Tag bedeutet.