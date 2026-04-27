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Tunnel gesperrt

Großeinsatz auf der Autobahn: Feuerwehr muss Bus-Insassen retten

Von
27.04.26, 17:41
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Am Montagnachmittag kam es auf der A23 zu einem spektakulären Großeinsatz. 

Wegen einem hefigen Unfall kommt es derzeit auf der A23 beim "Eurogate"-Tunnel zu massiven Verzögerungen. Grund ist ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Bus. 

Der Bus dürfte mit dem Auto, das schwer beschädigt ist, kollidiert sein und ist auf der rechten Seite direkt an der Tunnelwand zum Stillstand gekommen. Deshalb musste auch die Feuerwehr ausrücken um die Bus-Insassen aus dem Gefährt zu befreien. 

Großeinsatz A23
© Viyana Manset Haber

Die Person, die in den Pkw gesteuert hat ist mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Fahrspuren mussten deshalb gesperrt werden, der Rückstau reicht bereits mehrere Kilometer bis kurz vor dem Landstraßer Gürtel.

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