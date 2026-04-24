Am 24. April erfolgte im Beisein der Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) die Kommandoübergabe des Truppenübungsplatzes Allentsteig im Meierhof des Schlosses Allentsteig. Oberst Konstantin Oberleitner übernahm das Kommando von Brigadier Christian Riener.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner: „Oberst Oberleitner verfügt über langjährige Erfahrung in der Truppe und im Stab. Er kennt den Truppenübungsplatz Allentsteig bereits aus seiner bisherigen Verwendung sehr genau. Ich bin davon überzeugt, dass er diesen wichtigen Standort gezielt weiterentwickeln und damit einen entscheidenden Beitrag zur Einsatzbereitschaft unseres Bundesheeres leisten wird. Mit der Kommandoübergabe am Truppenübungsplatz Allentsteig setzen wir die ‚Mission Vorwärts‘ konsequent fort.“

13. Kommandant des Truppenübungsplatzes Allentsteig

Symbolisiert wurde der Kommandowechsel mit der Rückgabe der Fahne des Truppenübungsplatzes Allentsteig an den Militärkommandanten von NÖ, Brigadier Georg Härtinger. Anschließend wurde die Insignie und somit symbolisch auch die Verantwortung über den Verband an den neuen Kommandanten übergeben. Dieser reiht sich nun als 13. Kommandant des Truppenübungsplatzes Allentsteig ein. „Es gilt den eingeschlagenen Weg meiner Vorgänger, nämlich die zielgerichtete Umsetzung der Mission Vorwärts, und im Sinne des österreichischen Bundesheeres die Weiterentwicklung des Truppenübungsplatzes zu einem modernen, für die übende Truppe ausgelegten Übungsplatz, fortzusetzen“, so Oberst Oberleitner.

Gebürtiger Allentsteiger mit reichlich Erfahrung

Der 55-jährige gebürtige Allentsteiger rückte 1990 als Einjährig-Freiwilliger beim Landwehrstammregiment 35 (Amstetten) mit der Ausbildung in der Waffengattung Sperrjäger ein. 1991 bis 1994 absolvierte er die Theresianische Militärakademie, Jahrgang Kinsky, in der Waffengattung Artillerie. Von dort musterte er zum Panzerartilleriebataillon 3 aus. In zahlreichen Führungsfunktionen sammelte er Erfahrungen in Truppenführung und Stabsarbeit. Von 2009 bis 2023 war er stellvertretender Kommandant des Aufklärungs- und Artilleriebataillon 4. Seit 2023 ist Oberst Oberleitner Leiter der Stabsarbeit und stellvertretender Kommandant des Truppenübungsplatz Allentsteig. Internationale Erfahrung sammelte er in zahlreichen Auslandsübungen, -ausbildungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Deutschland und Großbritannien sowie sechs Auslandseinsätzen am Balkan. Oberst Konstantin Oberleitner ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Der Truppenübungsplatz Allentsteig (TÜPl A) ist der größte Truppenübungsplatz Österreichs. Er dient dem Österreichischen Bundesheer seit 1957 auf einer Gesamtfläche von 157 Quadratkilometern zur Vorbereitung für Einsätze im In- und Ausland, einschließlich Scharfschießen mit allen im Bundesheer eingeführten Waffensystemen. Zusätzlich ist er Heimat für zahlreiche geschützte Tier- und Pflanzenarten. Der Großteil des Truppenübungsplatz Allentsteig ist ein militärisches Sperrgebiet auf Grundlage des Sperrgebietsgesetzes 2002.