Demonstrative Einigkeit: Babler, Hergovich und Königsberger-Ludwig

Der 35-jährige St. Pöltner Vizebürgermeister Michael Kögl wurde mit 100 Prozent der Stimmen zum neuen Landesbildungsvorsitzenden der SPÖ NÖ gewählt.

Nach 18 Jahren übergibt Beate Raabe-Schasching das Ruder. Landesparteichef Sven Hergovich gratulierte herzlich – und blickt bereits auf die Landtagswahl 2028: „Mit Michael Kögl übernimmt ein junger, aber erfahrener Politiker die Verantwortung." Raabe-Schasching wurde mit dem goldenen Ehrenzeichen der SPÖ NÖ ausgezeichnet.

Kögl: "Solidarität und Demokratie“

Der Neugewählte gibt die Richtung vor: „Solidarität und Demokratie sind unbezahlbar – wir werden für beides kämpfen." Besonders pikant: Unter den Gratulanten waren sowohl Vizekanzler Andreas Babler und die seinem Lager zuzuordnende Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig sowie Bablers vermeintlicher Opponent Sven Hergovich zu finden.

Was tut diese Organisation überhaupt?

Die Landesbildungsorganisation ist neben den SPÖ Frauen, der Jungen Generation, dem „Gemeindevertreter:innenverband“ (GVV) und den SPÖ Bauern eines der Referate der SPÖ NÖ und hat die Bildung und Ausbildung der Funktionäre sowie einen bildungspolitischen Auftrag als zentrale Aufgaben.