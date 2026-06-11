Nena & Edmund rocken 800 Jahre altes Gemäuer

Fast 40 Jahre stand es leer – jetzt erwacht Schloss Prugg in Bruck an der Leitha zu neuem Leben!

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Das fast 800 Jahre alte Schloss der Grafenfamilie Harrach öffnet erstmals seine Tore für Besucher – mit Museum, Konzerten und Hochzeits-Location.

Seit 2023 wurde groß saniert: Über 1.400 Quadratmeter Putz, Fenster, Böden und Wandpaneele wurden erneuert. Schlossherr Beppo Harrach erinnert sich noch, wie er als Kind die leeren Räume lüftete. Heute blickt er auf eine gelungene Familien-Sanierung – mit Unterstützung von Land und Bund.

Geschichte zum Anfassen

Das Highlight: „Prugg Live"! Am 17. Juli rockt Nena die Schlosskulisse, einen Tag später folgt Edmund. Das Freigelände fasst mehrere tausend Besucher.

Wer lieber Kultur statt Konzert möchte: Die barocken Prunkräume sind ab Samstag, 13. Juni, als Museum geöffnet – jeden Samstag und Sonntag bis 25. Oktober. In der Schlosskapelle kann sogar geheiratet werden!

Das Schloss gehört seit 1626 der Familie Harrach – die Ahnengalerie zeigt Fürsterzbischöfe und sogar einen Vizekönig von Neapel. Geschichte zum Anfassen, mitten in Niederösterreich.