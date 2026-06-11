"Igel erlaufen Halbmarathon"

Über 620 Gärten, mehr als 22 Kilometer – Österreichs Tierfreunde laufen sich warm für den Igel-Schutz!

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Die Garten-Vignette von Tierschutz Austria meldet einen Rekord: Die aneinandergereihten Mitmach-Gärten ergeben bereits eine längere Strecke als ein Halbmarathon.

Und wer führt das Bundesländer-Ranking an? Niederösterreich – vor Wien und der Steiermark! Schlusslichter sind Tirol und Vorarlberg. „Wir laden besonders die westlichen Bundesländer ein, kräftig aufzuholen", so Tierschutz-Austria-Sprecher Martin Aschauer.

Fröhlicher Igel. © Tierschutz Austriar

Das Prinzip ist simpel: Durchgänge in Zäunen, heimische Pflanzen, kein Gift – schon wird der eigene Garten Teil eines Lebensraum-Netzwerks für Igel und andere Wildtiere.

Das große Ziel: eine durchgehende Igel-Straße von Wien bis Vorarlberg – rund 581.000 Meter. Vom Halbmarathon zum Ultramarathon, sozusagen. Mitmachen ist möglich unter garten-vignette.at. Lauf, Igel, lauf!