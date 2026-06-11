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WM-SCHOCK

Riesen-Wirbel: ÖFB-Team verpasst Anpfiff bei WM-Spiel

© IMMOunited
Während ganz Österreich dem Start der Fußball-WM entgegenfiebert, sorgt ein neuer TV-Spot für Wirbel rund um das ÖFB-Team. Denn statt sich auf den Anpfiff zu konzentrieren, verbringen die Nationalspieler plötzlich ganz woanders ihre Zeit. Oe24 enthüllt, was dahinter steckt.
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Während draußen bereits der WM-Anpfiff ertönt, herrscht in der ÖFB-Kabine völlige Ruhe. Die Nationalspieler stürmen nicht auf das Feld – sondern kleben an ihren Handys. Als Teamchef Ralf Rangnick die Kabine betritt, trifft ihn fast der Schlag: Seine Spieler vergleichen Immobilienpreise, checken Wohnlagen und klicken sich durch Inserate. Das Problem: Das Spiel hat bereits begonnen! Der Grund? Die neue Immobilien-Plattform von IMMOunited.

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ÖFB-Stars plötzlich im Immobilien-Fieber

Hinter dem augenzwinkernden Szenario steckt der Launch des neuen IMMOunited-Portals. Wer derzeit nach Wohnungen oder Häusern sucht, kommt an dem neuen Portal kaum vorbei. Gemeinsam mit den Nationalteam-Stars startet IMMOunited eine groß angelegte Kampagne, die pünktlich zum WM-Beginn für maximale Aufmerksamkeit sorgen soll.

Und die hat es in sich: Statt nur Inserate zu zeigen, liefert die Plattform zusätzliche Daten, Preis-Checks, Marktanalysen und Standortinformationen direkt mit. Da könnte man fast vergessen, dass eigentlich gerade Fußball-WM gespielt wird.

Unternehmer Roland Schmid, Eigentümer und Geschäftsführer von IMMOunited, erklärt die ungewöhnliche Verbindung von Fußball und Immobilien: "Fußball verbindet Menschen, schafft Emotionen und steht für Teamgeist, Leidenschaft und Vertrauen – Werte, die auch für unser Portal gelten."

Roland Schmid, Eigentümer und Geschäftsführer von IMMOunited © IMMOunited

"Gamechanger" oder nur WM-Ablenkung?

Das Unternehmen verspricht, die klassische Immobiliensuche auf ein neues Niveau zu heben. Käufer, Mieter, Verkäufer und Investoren sollen nicht nur Inserate sehen, sondern auch wichtige Zusatzinformationen erhalten, um fundiertere Entscheidungen treffen zu können.

Zu den Funktionen zählen unter anderem:

  • Preis-Checks direkt beim Inserat
  • Markt- und Lageinformationen auf einen Blick
  • Analysen zu Gehzeiten zu Öffis, Schulen und Infrastruktur
  • moderne und besonders nutzerfreundliche Darstellung
  • internationale Inspirationen von führenden Immobilien-Portalen weltweit
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Das ist erst der Anfang

Der Zeitpunkt des Starts ist kein Zufall. Genau zum WM-Auftakt geht das Portal online – begleitet von den bekanntesten Gesichtern des österreichischen Fußballs. Für viele Fans ein echter Hingucker, für andere eine überraschende Ablenkung.

Fest steht: Für Gesprächsstoff sorgt die Aktion bereits jetzt. Und während die Konkurrenz auf dem Platz um Tore kämpft, kämpft IMMOunited um Klicks.

Bleibt nur eine Frage offen: Hat das ÖFB-Team den Anpfiff wirklich verpasst – oder wollten die Kicker nur schnell noch ihre Traumimmobilie finden?

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