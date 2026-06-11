SO viel fließt direkt nach Österreich

Deutschland überweist immer mehr Renten ins Ausland. Besonders häufig landet das Geld dabei in Österreich.

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Wie neue Daten der Deutschen Rentenversicherung zeigen, wurden im vergangenen Jahr rund 1,7 Millionen Rentenzahlungen in mehr als 150 Staaten überwiesen. Langfristig zeigt die Entwicklung deutlich nach oben: Vor 20 Jahren lag die Zahl noch bei rund 1,4 Millionen.

Damit werden mittlerweile rund 6,5 Prozent aller deutschen Rentenzahlungen ins Ausland überwiesen. Empfänger sind dabei sowohl deutsche Staatsbürger, die ihren Ruhestand im Ausland verbringen, als auch Personen anderer Nationalitäten, die in Deutschland gearbeitet und dort Rentenansprüche erworben haben.

Österreich auf Platz drei

Besonders oft fließen die Zahlungen in andere EU-Staaten. Allein 1,24 Millionen Renten gingen zuletzt in EU-Länder.

Österreich belegt dabei Platz drei der wichtigsten Empfängerländer. Insgesamt wurden rund 130.000 deutsche Rentenzahlungen in die Alpenrepublik überwiesen. Nur Italien mit rund 347.000 und Spanien mit etwa 190.000 Zahlungen liegen noch vor Österreich.

Ein großer Teil der Auslandsrenten geht laut Rentenversicherung an ehemalige Gastarbeiter und deren Angehörige. Viele von ihnen arbeiteten jahrzehntelang in Deutschland, kehrten später aber in ihre Heimatländer zurück und beziehen nun ihre dort erworbenen Rentenansprüche.

Nur wenige Empfänger sind Deutsche

Interessant: Deutsche Staatsbürger machen nur einen vergleichsweise kleinen Teil der Empfänger aus. Laut den Daten gehen lediglich rund 16 Prozent der Auslandsrenten an Deutsche mit Wohnsitz im Ausland.

Die große Mehrheit der Zahlungen entfällt auf Menschen anderer Nationalitäten, die in Deutschland gearbeitet und Beiträge in die Rentenkasse eingezahlt haben. Die Deutsche Rentenversicherung betont, dass Rentenansprüche auch bei einem Wohnsitz im Ausland erhalten bleiben.

Österreich zählt damit weiterhin zu den wichtigsten Empfängern deutscher Rentenzahlungen. Jahr für Jahr fließen hunderttausende Pensionen aus Deutschland in die Alpenrepublik – Tendenz seit Jahren steigend.