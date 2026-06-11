Bananen-Doping von Noch-ORF-Chefin Thurnher

Nicht für die Kandidaten, die sich zum Hearing stellen, gab es eine süße Überraschung

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Die Wahl zum neuen ORF-Chef heute am Küniglberg könnte lange dauern - vor 17 Uhr wird derzeit noch kein Ergebnis erwartet. Immerhin stellen sich 13 Kandidaten zum Hearing - jeder davon hat 20 Minuten Redezeit. Danach könnten noch die Stiftungsräte Fragen stellen, bevor abgestimmt wird.

ORF-Generaldirektorin beschenkte Journalisten

ORF-Chefin Ingrid Thurnher, die noch bis Ende des Jahres Generaldirektorin bleiben wird, aber sich nach der Wahl mit dem neuen Chef oder mit der neuen Chefin abstimmen muss, ist natürlich auch bei der Wahl vor Ort.

Sie brachte gleich Geschenke für die anwesenden Journalistinnen und Journalisten mit. "Zur Stärkung" für den bevorstehenden Wahl-Marathon verteilte sie drei Packungen Schokobananen.

Ob auch der eine oder die andere ORF-Kandidat bzw. -Kandidatin eine abgekommen wird, bleibt abzuwarten...