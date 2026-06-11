TV-Hit
Sommernachtsgala startet die Open-Air-Saison in Grafenegg
Am 29. Mai wurde in Grafenegg von Johanna Mikl-Leitner der Rudolf Buchbinder Saal für den umtriebigen Intendanten eröffnet. Jetzt gibt’s das große TV-Highlight aus dem Wolkenturm. Die Sommernachtsgala läutet am Freitag ab 21.20 Uhr auf ORF2 auch den 20. Jubiläumssommer in Grafenegg ein. Unter der Leitung von Chefdirigent Fabien Gabel präsentiert das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich als glanzvollen Start in die Open-Air-Saison einen musikalischen Bogen zwischen orchestralen Werken und mitreißenden Arien.
Vielfältiges Jubiläums-Programm
Die zweifache Grammy-Preisträgerin Angel Blue liefert dabei von "Tosca" über "Marguerite" aus Gounods "Faust" bis "My Fair Lady" einen bunten Repertoire-Querschnitt, die Salzburger Cellistin Julia Hagen erweckt "den Schwan" aus Camille Saint-Saëns "Der Karneval der Tiere" mit ihrem Cello zum Leben und Tenor Bogdan Volkov rechtfertigt bei der Sommernachtsgala mit u.a. "Un'aura amorosa" und "Mattinata" die "Opernwelt"-Auszeichnung als "Sänger des Jahres".
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Zum Finale gibt es den traditionellen Festival-Klassiker "Pomp and Circumstance" von Edward Elgar.
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