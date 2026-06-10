oe24 beim Tourstart
Helene Fischer zündet die Show des Jahres
U2, die damit immer noch den Besucher-Rekord im Happel Stadion halten (74.000 Fans), Ed Sheeran oder Metallica haben es vorgezeigt. Jetzt tanzt auch Helene Fischer im "Rundum Glücklich"-Modus an. Mit einer bahnbrechenden 360-Grad-Show, die am 11. Juli auch Wien "Atemlos" halten wird.
Die Premiere stieg am Mittwoch in Dresden. oe24 war im Rudolf-Harbig-Stadion live dabei.
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Vom Opener Jetzt oder nie, bei dem sie in einem knappen roten Minikkeid vom zweiten Stadionrang auf die Bombast-Bühne herabschwebte, bis zum Finale Phänomen liefert Helene beim Konzert-Comeback nach fast drei-jähriger Baby-Pause für 35.000 Fans (ausverkauft!) ein 140 Minütiges Spektakel, das Seinesgleichen sucht.
Die 21 größten Hits ihrer 20-jährigen Rekord-Karriere wie Fehlerfrei, Herzbeben, Achterbahn oder die neue WM-Hymne Heute Nacht. Teilweise auch in Medleys verpackt (Hundert Prozent), 20 Tänzer, Pyro-Overkill und zu "Schau mal herein" eine Erinnerung an Florian Silbereisen: "Das wir mit über 40 noch Tik Tok Stars werden!"
Die in der Stadion-Mitte errichtete Bühne, von Helene liebevoll "Kleines Monster" getauft, ist an Gigantomanie kaum zu übertreffen: 90 Meter breit, 25 Meter hoch und 288 Tonnen schwer. Im Mittelpunkt steht ein Haushoher Videowürfel mit 780 qm Screen und über 9 Millionen Pixel. Dazu gibts "viele geile Raffinessen" wie 4 Bühnenlifte, 2 ausufernde Laufstege, Schwenkarme, über 1.200 Scheinwerfer, 1.000 Pyrotechnik Effekte und 200 Kilo Konfetti.
"Ich habe mich wieder einmal einer neuen Herausforderung gestellt" hat Helene ihr 25 Millionen Euro teures 360-Grad-Spektakel im oe24-Interview angekündigt.
In Dresden hat sie sich damit selbst übertroffen. Ihre Tour-Kollegen ja sowieso: Eine beeindruckendere Show wird man 2026 in Wien nicht sehen. Cool: bei oeticket und ticket24.at gibt’s dafür sogar noch einige Restkarten.
OE24 TV Live-Stream
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