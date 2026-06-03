TV
Radio
E-Paper
Kultur

Heimat großer Töchter

Künstlerin präsentiert Frauen, die unsere Welt verändern

Barbara Pacholik
© Liebentritt
Die bildende Künstlerin Barbara Pacholik holt 20 beeindruckende Frauen Österreichs nun mit einer eigenen Porträt-Ausstellung vor den Vorhang.
OE24 auf Google bevorzugen

Die Ausstellung "Heimat großer Töchter" von Barbara Pacholik zeigt 20 gemalte Porträts von Frauen, die gesellschaftliche Veränderung vorantreiben, jedoch selten im Zentrum öffentlicher Aufmerksamkeit stehen. Zu sehen ist die Kunst vom 16. Juni bis zum 31. August 2026 im ÖGB-Catamaran in Wien.

Starke Stimmen für Gerechtigkeit

Diese Frauen sind keine Prominenten im klassischen Sinne, aber sie gestalten Bildung, Politik, Medien und Zivilgesellschaft täglich aktiv mit. Die porträtierten Frauen kommen aus völlig unterschiedlichen Feldern, doch sie verbindet ihr solidarisches Handeln und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen.

  • Judith Kohlenberger: Als Migrationsforscherin macht sie soziale Ungleichheiten in der Gesellschaft sichtbar.
  • Barbara Blaha: Die Gründerin des "Momentum Institut" denkt Gesellschaft politisch neu.
  • Melisa Erkurt: Die Macherin von "Die Chefredaktion" kämpft seit zehn Jahren dafür, dass diverse Stimmen gehört werden.
  • Nicola Werdenigg: Sie brach mutig das lange Schweigen über sexuellen Missbrauch im Skisport.

Auch interessant

BLAHA: Funkt‘s jetzt endlich?

FRASL: Ode auf das Ende der Liebe?

Große Töchter - Eine Ausstellung von Barbara Pacholik © Pacholik

Persönlicher Zugang

Die Künstlerin arbeitete insgesamt fünf Jahre an diesem Herzensprojekt. Sie traf jede der Frauen persönlich und führte ausführliche Gespräche über Engagement, Motivation und die Frage, was aufrecht hält, wenn der Gegenwind in der Öffentlichkeit stark wird. Aus diesen persönlichen Begegnungen entstanden zunächst Fotografien und später, in ihrem Atelier in Wiener Neustadt, die großartigen Porträts in Acryl.

Durch die Ausstellung erhalten die Frauen nun den Platz, der ihrem Wirken entspricht. Die Schau ist dabei keine reine Ehrung, sondern eine Einladung zur Auseinandersetzung mit der Frage: Was braucht eine Gesellschaft, um gerechter zu werden? Barbara Pacholik wünscht sich, dass das Projekt auch Männer anspricht, denn Gleichberechtigung sei ein gemeinsames Interesse.

Erleben mit allen Sinnen

Die Ausstellung lädt die Besucher nicht nur zum Schauen ein. Über spezielle QR-Codes an den Werken sind originale Gesprächsauszüge zwischen Barbara Pacholik und den Porträtierten zu hören. Zudem bietet die Künstlerin persönliche Führungen an, die für Schulklassen auch individuell gebucht werden können.

Infos zur Ausstellung

Heimat großer Töchter

16. Juni bis 31. August 2026

täglich 8 – 20 Uhr

Eintritt frei

ÖGB Catamaran

Johann-Böhm-Platz 1 / 1020 Wien

Führungen mit der Künstlerin: Mi 18. 6., 16:30 - 18 Uhr Sa 27. 6., 10:30 - 12 Uhr Do 16.7., 16:30 - 18 Uhr Do 20.8., 16:30 - 18 Uhr

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Wien stoppt mehrjährige Kulturförderung

Julian Le Play begeistert Passanten auf der Mahü

Helnwein-Werk wird für Stadttempel versteigert

Bregenzer Festspiele: Finanzsorgen und Jubiläumsfreuden

"Masters of the Universe" kämpft gegen Kino-Fluch

Künstlerin präsentiert Frauen, die unsere Welt verändern

"Ottifanten" erobern die Wiener Albertina

Start für das Sommer-Opening in Schladming

Festwochen-Eklat: So reagiert Peter Thiel

Konzert-Beben: Gigi muss Innsbruck und Linz absagen