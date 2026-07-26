Queen: Symphonie-Konzert zum 40. Jubiläum

Vor 40 Jahren lieferten Queen in Budapest das erste Open Air im Ostblock. Zum Jubiläum gibt’s jetzt die Orchester-Show "Queen Symphonic". Mit einem Gastauftritt von Brian May?

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Am 27. Juli 1986, also vor exakt 40 Jahren, schrieben Queen einmal mehr Musikgeschichte. Mit dem ersten großen Open Air Konzert hinter dem Eisernen Vorhang. 80.000 Fans, darunter auch der damals 18-jährige oe24-Kulturchef Thomas Zeidler-Künz, feierten die "Magic Tour" im ehrwürdigen Nepstadion. Weitere 45.000 Fans, aus dem ganzen Ostblock angereist, rockten vor den Toren mit.

Queen + Adam Lambert 25-OCT-2023 @ Bridgestone Arena, Nashville, USA © Thomas Zeidler © Thomas Zeidler

Queen Budapest © Eagle Rock

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Die 25 Song starke Hit-Show, für die Freddie Mercury und Co. mit dem Tragflügelboot aus Wien anreisten und extra das ungarische Volkslied "Tavaszi Szél Vizet Áraszt“ einstudierten, gilt als Meilenstein und wurde bereits als Kinofilm, CD und DVD veröffentlicht.

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Jetzt, pünktlich zum 40er gibt’s das Geburtstag-Konzert im Klassik-Arrangement. Am Montag (27. Juli) steigt im malerischen Buda Castle die Tribute-Show "Queen Symphonic", bei der das Szolnok Symphony Orchestra unter dem Motto "The Legend Comes Back to Life After 40 Years" Konzerthits wie "We Are The Champions", "Love Of My Life" und natürlich "Bohemian Rhapsody" im Orchester Sound liefert. Mit dabei sind auch die Crazy Little Queen Tribute Band und László Hegedűs, der ja 1986 Queen als Veranstalter nach Budapest holte und damit den Eisernen Vorhang für unzählige weitere Top-Stars öffnete.

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Gut möglich, dass auch Brian May bei der Jubiläums-Show "Queen Symphonic" in Budapest abrockt. Schließlich macht er ja schon mit einer Video-Botschaft Stimmung dafür.