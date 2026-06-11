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Streit eskalierte

Frau stach mit Messer auf Freund (25) ein

© LPD Wien
Die Slowakin wurde festgenommen und befindet sich in Haft.
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Wien. Eine Frau (34) ist Mittwochnachmittag auf offener Straße in Wien-Meidling mit einem Gemüsemesser auf ihren Lebensgefährten losgegangen. Passanten beobachteten, wie die 34-Jährige in der Wilhelmstraße beim Bahnhof Meidling dem Mann im Zuge eines Streits Schnittverletzungen am Oberarm zufügte. Die Zeugen alarmierten die Polizei, die die Slowakin festnahm. Gegen sie wurde auch ein Waffenverbot ausgesprochen, so die Exekutive am Donnerstag.

Opfer im Spital

Der 25-Jährige musste von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und anschließend in ein Spital gebracht werden. In ihrer Vernehmung zeigte sich die Frau geständig. Sie gab an, ihr Freund sei nach dem Konsum von Drogen ihr gegenüber aggressiv geworden, weshalb sie ihn mit dem Messer verletzt habe. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde die 34-Jährige in eine Justizanstalt gebracht.

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