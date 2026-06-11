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Täter verhaftet

Toter Mann in Werkstatt gefunden: Es war Mord!

© APA
Nach dem Fund einer Leiche am Kalmusweg in Klagenfurt steht nun fest: Es war ein Tötungsdelikt - und der Täter wurde bereits geschnappt.
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Ktn. Die Polizei will einen Tag nach Bekanntwerden des Leichenfunds in einem Wohnviertel im Osten Klagenfurts im Laufe des Vormittags nähere Hintergründe verraten. Bei dem Opfer, das in einem Haus am Kalmusweg, das gerade renoviert wird, handelt es sich um einen 64-jährigen Mann. Und: Der Tatverdächtige wurde bereits verhaftet.

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Das Haus, in dem der Tote gefunden wurde, wird gerade umgebaut bzw. saniert. © google maps

Wie im Voraus ebenfalls durchsickerte, wurde der Tote mit verdächtigen Kopfverletzungen offenbart erschlagen in einem Nebengebäude des Wohnhauses -konkret in der Werkstatt auf der Liegenschaft - im Osten tot aufgefunden. Aufgrund der schweren Verletzungen wurde von Anfang an Fremdverschulden ausgegangen - was sich anhand der Obduktion dann auch bestätigte. Noch am Mittwoch konnte ein dringend Tatverdächtiger ausgeforscht und festgenommen werden.

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