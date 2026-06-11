Täter verhaftet
Toter Mann in Werkstatt gefunden: Es war Mord!
Ktn. Die Polizei will einen Tag nach Bekanntwerden des Leichenfunds in einem Wohnviertel im Osten Klagenfurts im Laufe des Vormittags nähere Hintergründe verraten. Bei dem Opfer, das in einem Haus am Kalmusweg, das gerade renoviert wird, handelt es sich um einen 64-jährigen Mann. Und: Der Tatverdächtige wurde bereits verhaftet.
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Wie im Voraus ebenfalls durchsickerte, wurde der Tote mit verdächtigen Kopfverletzungen offenbart erschlagen in einem Nebengebäude des Wohnhauses -konkret in der Werkstatt auf der Liegenschaft - im Osten tot aufgefunden. Aufgrund der schweren Verletzungen wurde von Anfang an Fremdverschulden ausgegangen - was sich anhand der Obduktion dann auch bestätigte. Noch am Mittwoch konnte ein dringend Tatverdächtiger ausgeforscht und festgenommen werden.
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