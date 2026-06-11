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Rekord-Menge

Eine Tonne Cannabis auf einen Schlag sichergestellt

© APA/LPD-BGLD
Bei dem Rekord-Fund handelt es sich um die bisher größte in Österreich je sichergestellte Menge des Drogenkrauts.
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Wien.&nbsp;Rund eine Tonne Cannabis im Wert von 4,5 Millionen Euro haben Ermittler der Wiener Polizei in Liesing sichergestellt.&nbsp; Das gaben Landespolizeivizepräsident Dieter Csefan sowie der Leiter der Außenstelle Zentrum-Ost des Landeskriminalamts, Martin Roudny, am Donnerstagvormittag bekannt.

Im Zuge eines koordinierten Zugriffs am 9. September des Vorjahres konnten in einer als CBD-Produktionsstätte (Cannabidiol ist eine natürliche Verbindung aus der Hanfpflanze, die im Gegensatz zum illegalen THC keine berauschende Wirkung hat) getarnten und 3.200 Quadratmeter großen Halle 13 Komplizen festgenommen werden. Beim Großteil davon handelt es sich um sogenannte "Gärtner".

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"Die Plantage war hochprofessionell eingerichtet", sagte Roudny. Neben dem Rauschgift seien auch Bargeld, Goldbarren, eine Luxusuhr der Marke Rolex und eine Schusswaffe bei der Razzia sichergestellt worden. Wie Csefan erläuterte, hatten die Ermittlungen gegen die Drogenbande bereits im Jahr 2024 begonnen. Er sprach von einem "außergewöhnlichen Ermittlungserfolg" der Wiener Polizei.

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