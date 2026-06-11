Teenie-Syrer überfielen in 45 Minuten drei Schüler

Eines der Opfer erlitt einen Nasenbeinbruch und musste operiert werden.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wien . Drei Flüchtlinge schlugen am 26. Mai im Nobelbezirk Döbling innerhalb von weniger als 45 Minuten drei Jugendliche am Schulweg windelweich und raubten sie aus.

In einem Fall sollen die Brutalo-Räuber einem der Opfer mehrere Schläge ins Gesicht versetzt haben, sodass dieses zu Boden ging. Anschließend sollen sie dem am Boden liegenden Burschen 25 Euro aus der Geldbörse geraubt haben. Alle drei Opfer sind Schüler einer Mittelschule in Nußdorf.

Zwei der Brutalo-Räuber strafunmündig

Brutal zugerichtet wurde auch ihr nächstes Opfer - ein Wiener mit rumänischen Wurzeln. Das Trio forderte das "Gucci-Kapperl" sowie die AirPods des jungen Schülers. Danach brachen die drei Syrer dem Burschen die Nase. Der Jugendliche musste operiert werden.

Die Brutalo-Teenies erbeuteten im Zuge der Raubserie insgesamt 33,50 Euro. Alle drei Opfer sind Mittelschüler und besuchen dieselbe Schule in Nußdorf.

Die Wiener Polizei konnte nun im Zuge von intensiven Ermittlungen die drei Verdächtigen im Alter zwischen 13 und 15 Jahren ausforschen. Zwei der Burschen sind strafunmündig. Der 15-jährige Räuber wurde am Mittwoch festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt eingeliefert.