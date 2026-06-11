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Tankstellen-Coups

Kopfgeld auf diese Räuber ausgesetzt

© LPD Wien
Mit einer Pistole bewaffnet raubten zwei Männer Tankstellen in Wien aus.
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Wien. Zu den Tankstellen-Überfällen kam es bereits im Oktober des vergangenen Jahres im 22. Wiener Gemeindebezirk.

Zwei bisher unbekannte Männer stürmten am 1. Oktober kurz nach 2 Uhr in eine Tankstelle. Während einer der schwarz gekleideten und vermummten Männer die Angestellten mit einer Pistole bedrohte und Bargeld forderte, blieb der andere im Bereich der geöffneten Glasschiebetür stehen. Anschließend flüchtete das Duo mit Bargeld in unbestimmter Höhe.

2.000 Euro Kopfgeld

Am 10. Oktober schlugen die beiden Räuber mit der ein und derselben Vorgehensweise erneut zu. Auch diesmal konnten die Verdächtigen mit ihrer Beute entkommen.

Die Wiener Polizei konnte im Zuge der Ermittlungen Fotos der mutmaßlichen Täter aus den Überwachungskameras sichern und veröffentlichte diese nun. "Der Verein der Freunde der Wiener Polizei lobt für Hinweise, die zur Identifizierung bzw. Ausforschung der Tatverdächtigen führen, eine Belohnung in Höhe von 2.000 Euro aus", so die Wiener Polizei.

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, bittet unter der Telefonnummer 01 31310 67800 um Hinweise (auch anonym).

Wer kennt die beiden Verdächtigen? © LPD Wien

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