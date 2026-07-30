Märkte&Börsen
TV
E-Paper
Immo
Business

Mega-Vorhaben

EU baut 7 KI-Gigafactories für viele Milliarden

Mehrere EU-Flaggen wehen vor dem EU-Ratsgebäude in Brüssel im Wind.
© APA/AFP/NICOLAS TUCAT
Das ambitionierte Vorhaben ist bis zu 10 Mrd. Euro schwer. Ziel: Eine europäische Alternative zu AWS, Microsoft und Google
OE24 auf Google bevorzugen

Die Europäische Kommission hat am Donnerstag offiziell das Bietverfahren für den Aufbau von bis zu sieben sogenannten KI-Gigafactories für Anwendungen der Künstlichen Intelligenz eröffnet. Die Initiative ist Teil der Strategie, die europäische KI-Infrastruktur auszubauen und den Zugang zu Hochleistungsrechnern für Unternehmen, Wissenschaft und öffentliche Stellen zu verbessern.

Auch interessant

Achtung: Diese Krankheiten lauern am Strand!

In Haus eingedrungen: Polizei sucht bärtigen   Gold-Räuber

NÖs kleinstes Opernhaus: Start in Kirchstetten

Das ambitionierte Vorhaben bündelt bis zu 10 Mrd. Euro an öffentlichen Mitteln der EU sowie der teilnehmenden Mitgliedstaaten. Durch diese öffentlichen Anschubfinanzierungen sollen wiederum mindestens 20 Mrd. Euro an privaten Investitionen ausgelöst werden, sodass sich das Gesamtvolumen des Programms auf über 30 Mrd. Euro beläuft.

Europäische Alternative zu AWS, Microsoft und Google

Mit den KI-Gigafactories (AI-Gigafactories) möchte die Europäische Union im globalen Wettlauf um Künstliche Intelligenz gegenüber den USA und China aufholen. Die Initiative soll eine europäische Infrastruktur fördern, um die digitale Souveränität und Datenhoheit zu sichern und die Abhängigkeit von US-Tech-Konzernen wie Microsoft, Google oder Amazon (AWS) zu verringern. Die geplanten Rechenzentren sollen moderne KI-Prozessoren, Cloud-Technologien, Hochgeschwindigkeitsnetzwerke und energieeffiziente Infrastrukturen zusammenführen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Luxusmarkt wächst 2026 wieder

China droht USA im Streit um humanoide Roboter

EU baut 7 KI-Gigafactories für viele Milliarden

EZB warnt vor Cybercrime

Norbert Hofer: Börsengang mit 30%-Gewinn

Wiener Leitindex ATX legte Rekordhalbjahr hin

ATX-Börsenfirmen mit mehr Gewinn und weniger Dividende

Nur jeder 5. Neuwagen in EU ist E-Auto

Shein rutscht vor geplantem Börsengang in Verlustzone

Stromverbrauch im Mai stark gesunken