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Emerald Horizon

Norbert Hofer: Börsengang mit 30%-Gewinn

© TZOe Artner
Das Unternehmen Emerald Horizon startet am Freitag an der Wiener Börse. Norbert Hofer ist Vizepräsident und kann sich über die Entwicklung der Aktie freuen.
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Das Grazer Energietechnologie-Unternehmen Emerald Horizon ist am Freitag in Wien an der Börse gestartet. Im Segment standard market continuous der Wiener Börse stand das Papier kurz nach Börsenstart bei 994 Euro je Aktie und damit rund 30 Prozent über dem Ausgabepreis von 760 Euro. Ausgegeben wurden 1.049.375 Aktien, damit wird das Unternehmen mit 797,5 Mio. Euro bewertet.

Energiespeichersystem und Atomreaktoren

Das Start-Up Emerald Horizon vertreibt ein Energiespeichersystem, das eine Kombination aus Batterie- und Wärmespeicher ist und mit KI-gestützter Steuerung arbeitet. Gleichzeitig entwickelt es thoriumbasierte Reaktoren (ADES).

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Beide Linien sind unter der Marke SMRX zusammengefasst. Im Februar 2026 hat der ehemalige burgenländische FPÖ-Klubobmann Norbert Hofer als Vice President for Strategic Communications bei dem Unternehmen angeheuert. Auch der ehemalige Nationalbank-Gouverneur Robert Holzmann ist als Vice President mit an Bord.

Emerald Horizon wurde 2019 von Florian Wagner und Philipp Pölzl gegründet. Die beiden Gründer halten auch nach dem Börsengang eine wesentliche Mehrheit an dem Unternehmen. Wagners Anteil liegt laut der gesetzlich verpflichtenden Beteiligungs-Meldungen vom Mittwoch bei 52,90 Prozent, Pölzls liegt deutlich darunter bei 13,15 Prozent.

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