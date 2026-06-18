Österreichs beste Aktie steigt in Top-Index auf

Der österreichische Leiterplattenhersteller AT&S hat sich innerhalb eines Jahres von 16 Euro pro Aktie auf 226 Euro (+1.300%) emporgeschwungen. Jetzt ist man im STOXX Europe 600.

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Ritterschlag für den Hersteller von Leiterplatten und IC-Substraten. Die Firma AT&S mit Sitz in Leoben (Steiermark) ist ein weltweiter Tech-Konzern, gründet aufgrund prall gefüllter Auftragsbücher neue Werke und wird jetzt in den größten europäischen Aktienindex aufgenommen.

"Starkes Signal"

Der STOXX Europe 600 umfasst 600 börsennotierte Groß-, Mittel- und Kleinunternehmen aus 17 europäischen Ländern und gilt als zentrale Benchmark für internationale Investoren. Die aktuelle Überprüfung führte zu einer Neugewichtung des Index, bei der mehrere Unternehmen ausgeschieden sind und neue Mitglieder aufgenommen wurden, darunter AT&S.

"Die Aufnahme von AT&S in den STOXX Europe 600 ist ein starkes Signal der Kapitalmärkte und ein Meilenstein für unser Unternehmen", erklärt AT&S-CEO Michael Mertin. „Sie zeigt, dass unsere strategische Positionierung im Bereich High-Performance-Computing und KI-Infrastruktur zunehmend internationale Sichtbarkeit erlangt."

8,8 Milliarden Euro wert

Innerhalb eines Jahres stieg die AT&S-Aktie von 16 Euro pro Aktie auf 226 Euro (+1.300%). Sie ist in diesem Zeitraum am besten gelaufen - unter allen Austro-Aktien. Garantien für die Zukunft gibt es natürlich nicht. Aufgrund des KI-Hypes traut der Markt dem Techriesen AT&S derzeit Großes zu. Insgesamt ist der Konzern an der Börse jetzt 8,8 Milliarden Euro wert.

Über AT&S

AT&S ist ein global führender Anbieter von hochwertigen IC-Substraten und Leiterplatten. Das Unternehmen entwickelt und produziert innovative Verbindungstechnologien für digitale Schlüsselindustrien: mobile Endgeräte, Automotive & Aerospace, Industrial, Medical sowie High-Performance Computing für KI-Anwendungen. Mit Produktionsstandorten in Österreich (Leoben, Fehring), China (Shanghai, Chongqing), Malaysia (Kulim) und Indien (Nanjangud) sowie einem europäischen Kompetenzzentrum für R&D und IC-Substrat-Produktion in Leoben gestaltet AT&S den digitalen Wandel aktiv mit – durch zukunftsweisende Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen. Das Unternehmen beschäftigt derzeit etwa 14.000 Mitarbeiter.