Influencer stürmen Wiener Börse

Die Fit Group AG notiert ab heute an der Wiener Börse. Gegründet von zwei Brüdern spricht man mit Social Media-Videos gezielt Käufer an. Jetzt gibt es dafür frisches Kapital.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Seit heute ist ein neues Unternehmen an der Wiener Börse. Den Handelsstart der Fit Group AG im börsenregulierten Segment direct market plus läuteten CEO Dilxwax Acar und CMO Diyar Acar mit der Börsenglocke ein.

Neues Snooze: Koffein- statt Nikotin-Pouches

Das Unternehmen mit Sitz in Schüttorf, Deutschland, vertreibt nach eigenen Angaben hochwertige Nahrungsergänzungs- und Health-Produkte. Ergänzend entwickelt und vertreibt die FIT GROUP AG eine koffeinbasierte Pouch-Produktlinie names "Tunnelblick".

CEO Dilxwax Acar (l.) und CMO Diyar Acar läuten Wiener Börsengang der Fit Group AG ein. © Wiener Börse/Alexander Felten

Für die Fit Group hat unter anderem schon der deutsche WM-Torjäger Denis Undav geworben. Groß geworden sind die Brüder mit einer Fitness-Massage-Pistole, die sie als Fit Gun gebrandet und online vermarktet haben.

Das Unternehmen haben sie 2020 gegründet. Jetzt ist es 17,3 Millionen Euro wert. Das zeigt die Marktkapitalisierung an der Wiener Börse.

Konkurrenz für Christian Wolf und Co

Der Fitness-Influencer Christian Wolf bekommt somit Konkurrenz. Mit der Marke More Nutrition spricht er vor allem weibliche Sportler an, ESN hat eine männliche Zielgruppe. Im Branding unterschiedlich ist der Inhalt der Produkte sehr ähnlich, heißt es von Nahrungswissenschaftlern.

Influencer-Marketing in Europa

"Der Börsengang ist ein bedeutender Meilenstein in der Entwicklung unseres Unternehmens. Mit den daraus gewonnenen Mitteln starten wir in die nächste Wachstumsphase. Wir werden unser Influencer‑Marketing deutlich ausbauen und die internationale Expansion – insbesondere in Spanien, Italien und den Niederlanden – konsequent vorantreiben“, sagt Dilxwax Acar, CEO FIT GROUP AG.

Börsen-Segment für kleinere Unternehmen

Die Segmente direct market und direct market plus an der Wiener Börse richten sich an Wachstumsunternehmen sowie Klein- und Mittelbetriebe (KMU). Sie bieten die Grundlage für eine Weiterentwicklung am Kapitalmarkt und mögliche Eigenkapital-Finanzierung. Derzeit sind 32 Werte zum Handel in diesen beiden Segmenten des börsenregulierten Marktes Vienna MTF einbezogen.