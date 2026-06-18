Asfinag
Sanierungsarbeiten auf der A 1 bei St. Pölten
Von Freitag, 19. Juni, 17 Uhr bis Montag, 22. Juni, 5 Uhr ist die Ausfahrt St. Pölten Süd auf der A 1 Westautobahn aus Richtung Salzburg kommend gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Anschlussstelle St. Pölten Ost auf der S 33 Kremser Schnellstraße.
Fahrbahnbelag wird erneuert
Grund dafür sind Asphaltierungsarbeiten auf der Fahrbahn bis zur Kreuzung mit der B 20. Die Arbeiten am Wochenende sind Teil der Gesamtsanierung des Abschnitts von St. Pölten Süd bis Völlerndorf. Im Zuge der Sanierung wird der komplette Fahrbahnbelag erneuert und die Brücken in diesem Bereich werden saniert. Die Arbeiten dauern bis voraussichtlich Mitte Oktober 2026.
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