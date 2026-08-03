Theaterfestival
"Hin & Weg«: Litschau wird wieder Theaterbühne
Den Auftakt macht im Theaterhaus Moment nahe dem Strandbad die Tanzperformance "Young, beautiful and forever" des Südböhmischen Theaters Budweis – erstmals in Österreich zu sehen. Im Anschluss zeigt Luna Projects das Stück "Ungeregelt". Bis 16. August erwarten die Besucher rund 130 Veranstaltungen.
Uraufführungen im Fokus
Als Ensemble in Residence bringt das beamen ensemble heuer gleich zwei Uraufführungen zu den "Tagen für zeitgenössische Theaterunterhaltung": "Invers" widmet sich der ewigen, märchenhaften Schönheit, "Mosaik" erzählt die Geschichte einer Königsfamilie. Ebenfalls neu auf der Bühne steht "Don Giovanni unrasiert", mit dem Johannes Deckenbach Mozarts Oper in eine zeitgenössische Theaterproduktion verwandelt. Für Gänsehaut sorgt zudem das Live-Hörspiel "Frankenstein 2.0" von Sören Kneidl.
Ungewöhnliche Schauplätze
Gespielt wird an vielfältigen Orten: im Herrenseetheater, im Brauhausstadl, aber auch mitten in der freien Natur und an außergewöhnlichen Plätzen rund um Litschau. Zwischen den beiden Festivalwochenenden laden zudem Theater-Workshops zum Mitmachen ein.
International vernetzt
Intendant Zeno Stanek betont, dass das Festival von Jahr zu Jahr internationaler wird: Heuer bestehen Kooperationen mit Tschechien, Deutschland, der Schweiz, Slowenien und der Ukraine. Auch die Zusammenarbeit mit der Hochschulwelt wächst – mit dabei sind die Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch, das Max Reinhardt-Seminar Wien, die Musik und Kunstuniversität Wien sowie die Anton Bruckner Privatuniversität Linz.
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Fazit: Mit rund 130 Veranstaltungen, internationalen Kooperationen und gleich mehreren Uraufführungen setzt "Hin & Weg" in Litschau heuer besonders selbstbewusste Akzente.
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