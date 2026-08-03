2. Saisonhälfte
Haydnregion NÖ: Zehn Konzerte bis Dezember
Auftakt. Den Start macht das Duo Fuss-Leichtfried mit „Crossing Borders" im Innenhof des Haydn Geburtshaus Rohrau. Geboten wird ein Klanguniversum zwischen Jazz, Neuer Musik und Klassik – inklusive der Uraufführung von Jörg Leichtfrieds Haydn-Paraphrase.
Heuriger. Am 23. August spannen das Agnes Palmisano Trio und Aliosha Biz bei „Himmel, Haydn, Heuriger" in Göttlesbrunn einen Bogen vom Wiener Dudler bis zum Haydn'schen Kunstlied.
Feuer. Am 11. September lädt „Feuer & Fantasie" mit Solo-Oboist Sebastian Breit und der Haydn Philharmonie ins Schloss Margarethen am Moos – mit Werken von Joseph und Michael Haydn sowie Hummel. Nur mehr wenige Restkarten verfügbar.
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Hommage. Zum Abschluss dieses Programmteils eröffnet Haydns D-Dur-Sinfonie am 26. September das Festkonzert „Hommage an Haydn" in der Kulturfabrik Hainburg. Highlight ist die Uraufführung von Eduard Kutrowatz' „Sinfonia concertante" mit Andrea Götsch als Solistin und Dirigentin.
Fazit: Die Haydnregion NÖ startet mit vier klangvollen Highlights in einen musikalischen Herbst.
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