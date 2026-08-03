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2. Saisonhälfte

Haydnregion NÖ: Zehn Konzerte bis Dezember

): Joseph Haydns strahlende D-Dur-Sinfonie eröffnet am 26. September das Festkonzert "Hommage an Haydn" in der Kulturfabrik Hainburg, in dessen Rahmen auch die eigens für diesen Anlass für Klavier und Klarinette komponierte "Sinfonia concertante" von Eduard Kutrowatz uraufgeführt wird. Andrea Götsch, Mitglied der Wiener Philharmoniker und ebenfalls Komponistin, gastiert zu diesem festlichen Anlass nicht nur als Solistin an der Klarinette, sondern auch als Dirigentin der von ihr geleiteten "Ehrphilharmonie Wien".
© Julia Frank
Am 9. August geht die Klassik-Konzertreihe „Haydnregion Niederösterreich" nach der Sommerpause in die zweite Saisonhälfte. Bis 13. Dezember stehen zehn Konzerte auf dem Programm – von Kammermusik über Jazz und Volksmusik bis zu einem adventlichen Family-Musical.
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Auftakt. Den Start macht das Duo Fuss-Leichtfried mit „Crossing Borders" im Innenhof des Haydn Geburtshaus Rohrau. Geboten wird ein Klanguniversum zwischen Jazz, Neuer Musik und Klassik – inklusive der Uraufführung von Jörg Leichtfrieds Haydn-Paraphrase.

Heuriger. Am 23. August spannen das Agnes Palmisano Trio und Aliosha Biz bei „Himmel, Haydn, Heuriger" in Göttlesbrunn einen Bogen vom Wiener Dudler bis zum Haydn'schen Kunstlied.

Zwei Musiker im Anzug, einer hält eine Trompete, der andere bewegt schwungvoll die Hände.
Nach der Sommerpause kreiert das Instrumental-Duo Fuss-Leichtfried bei „Crossing Borders“ am 9. August im Innenhof des Haydn Geburtshaus Rohrau ein einzigartiges Klanguniversum zwischen Neuer Musik, Jazz und Klassik und präsentiert außerdem die Uraufführung von Jörg Leichtfrieds Paraphrase auf Kompositionsthemen von Joseph Haydn. © Georg Buxhofer

Feuer. Am 11. September lädt „Feuer & Fantasie" mit Solo-Oboist Sebastian Breit und der Haydn Philharmonie ins Schloss Margarethen am Moos – mit Werken von Joseph und Michael Haydn sowie Hummel. Nur mehr wenige Restkarten verfügbar.

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Hommage. Zum Abschluss dieses Programmteils eröffnet Haydns D-Dur-Sinfonie am 26. September das Festkonzert „Hommage an Haydn" in der Kulturfabrik Hainburg. Highlight ist die Uraufführung von Eduard Kutrowatz' „Sinfonia concertante" mit Andrea Götsch als Solistin und Dirigentin.

Fazit: Die Haydnregion NÖ startet mit vier klangvollen Highlights in einen musikalischen Herbst.

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