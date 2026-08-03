Im Höllental ist die Hölle los

Sommerhitze macht erfinderisch: Ganz Niederösterreich pilgert offenbar ins Höllental, sobald das Thermometer klettert. Die Schwarza lockt mit Abkühlung, im Tal herrscht aber Verkehrschaos.

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Autos ragen auf die Fahrbahn, Parkplätze gibt's kaum, Toiletten erst recht nicht Höllental (Bezirk Neunkirchen). Die Schwarza, schattige Wälder und steile Felswände machen das Tal zu einem beliebten Ausflugsziel.

Höllental im Ausnahmezustand: Baden bitte, Blechlawine nein danke

Blechlawine. Vizebürgermeister Michael Sillar (ÖVP) bringt es auf den Punkt: sensibles Quellschutzgebiet trifft auf Massenandrang – ganz ohne Infrastruktur. Gemeinden, Polizei, Tourismus und sogar die Stadt Wien als Grundeigentümerin sitzen zusammen und grübeln über Halteverbote und Besucherlenkung.

Parkende Fahrzeuge zwingen Wanderer vom Wanderweg auf die Straße auszuweichen. © ORF

Tagestouristen. Touristiker Bernd Scharfegger seufzt: Viele kommen, baden, hinterlassen Müll und verschwinden wieder, ohne der Region auch nur einen Kaffee zu spendieren. Sein Appell: Wer die Chipstüte mitbringt, darf sie auch wieder mitnehmen – Zauberei nennt man das nicht, sondern Anstand.

Wanderer unschuldig. Naturfreund Hubert Prigl stellt klar: Nicht die Wanderschuh-Fraktion ist das Problem, sondern die Badehosen-Armee an Hitzetagen. Die blockiert Wanderwege gleich mit dem eigenen Auto – Wandern wird so zum Slalomlauf auf der Straße.

Wenn das Paradies aus allen Nähten platzt

Brandgefahr. Während im Tal um Parkplätze gerungen wird, gilt wegen Trockenheit eine Waldbrandverordnung. Grillen und Feuer sind tabu – die Erinnerung an den Waldbrand 2021 sitzt tief. Damals entwickelte sich im Rax-Schneeberg-Gebiet der größte Waldbrand Österreichs. Tagelang standen seinerzeit Feuerwehren und das Bundesheer im Einsatz.

Höllental: Zwischen Abkühlung und Verkehrsinfarkt

Fazit: Das Höllental beweist an Hitzetagen: Auch das Paradies braucht Parkraumbewirtschaftung.