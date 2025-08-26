Auf Instagram zeigt Laura Rypa ihren drastischen Gewichtsverlust.

Die Trennung von ihrem Verlobten, Sänger Pietro Lombardi, ist erst wenige Tage her - kein Wunder, dass es Laura Rypa nicht gut geht.

Erst vor kurzem hat die 29-Jährige ein Bild in einer Story gepostet, das sie in einer zu groß gewordenen Hose und in einem Bustier zeigt. Es zeichnen sich ihre Rippen unter der Haut ab. Dazu schreibt sie: „Ich möchte ehrlich mit euch sein. Ihr seht es selbst, ich bin in den letzten Wochen extrem dünn geworden. Aber das ist nichts, woran man sich ein Beispiel nehmen sollte".

Die Mutter zweier Söhne erklärt weiter, woran die Gewichtsabnahme liegt: Nicht an sportlicher Betätigung oder besonders gesunder Ernährung. Nein: "Ich habe schon seit Monaten keinen Sport mehr gemacht, aber wenig gegessen und war unter großem Stress ”und weiter: „So, wie ich aktuell aussehe, fühle ich mich nicht mehr wohl in meinem Körper”.

Ihr Ziel ist es, sich in den nächsten Wochen und Monaten wieder besser um sich zu kümmern, schrittweise zuzunehmen und sie möchte wieder in ihren Alltag finden.