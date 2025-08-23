Pietro Lombardi: Kein Geschenk für den Sohn zum Geburtstag

Am Freitag feierte Sohn Amelio seinen ersten Geburtstag. Auf Instagram teilte Laura ein Foto, das sie mit ihren beiden Söhnen Amelio und Leano zeigt.

Gefeiert wurde bei Lauras Eltern. Pietro war dabei, er kam am Freitag gegen 14:30 Uhr und blieb bis etwa 17 Uhr, wie die deutsche "Bild" berichtet. Die Stimmung zwischen den beiden soll normal gewesen sein – den Kindern zuliebe. Ein Geschenk brachte er angeblich nicht mit.

Siebte Trennung des Paares

Die siebte Trennung der beiden liegt erst eine Woche zurück. Pietro hat das gemeinsame Zuhause in Köln verlassen. Laura wusste bis zuletzt nicht, wo er sich aufhielt. Zuvor soll es häufig Streit gegeben haben.

Belastung im Alltag

Laura fühlte sich laut den Informationen von Pietro mit Haushalt, Kindern, Haustieren und dem Hausbau alleingelassen. Für sie zählten am Freitag jedoch nur ihre beiden Söhne, die zunächst bei ihr wohnen. Auf Instagram schrieb sie an Amelio: „Alles Liebe und Gute zum Geburtstag, mein Schatz!“ Und ergänzte: „Wir alle lieben dich über alles und sind so unendlich stolz auf dich.“

Umzug und Auftritt

Eigentlich wollten Pietro und Laura bald in ein neues Zuhause umziehen. Bereits am 15. September müssen sie das alte Haus verlassen. Pietro beteiligte sich laut Bericht kaum an den Umzugsarbeiten. Beruflich ist er aktuell stark eingespannt und tritt schon am Samstag in Bad Elster auf.