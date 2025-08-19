Alles zu oe24VIP
Lombardi
Trennung

Pietro-Lombardi-Trennung: Beziehungs-Aus mit Laura schon viel länger als offiziell?

19.08.25, 16:44
Pietro ist verschwunden und keiner weiß, wo er sich aufhält.

Das scheint ja schnell zu gehen! Kurz nach dem Posting von Laura Rypa, in dem sie die Trennung von ihrem Verlobten, dem DSDS-Star Pietro Lombardi bekanntgab, soll der Auszug aus der gemeinsamen Bleibe schon in vollem Gang sein.

Zwei der vier Hunde seien bereits woanders untergebracht und Laura soll fleißig Kisten packen, das berichten deutsche Medien. Auch wird darüber spekuliert, das die Trennung wohl schon länger vollzogen wurde, als das Posting alt ist. Die beiden, die Eltern der beiden kleinen Söhne Leano Romeo und Amelio Elija sind, sollen sich vor der offiziellen Bekanntgabe privat geeinigt haben.

Trennungsgrund  

Zum Wohle der Kinder, heißt es. Wie auch immer die Umstände sind, das Posting soll die Endgültigkeit besiegeln. Denn der Trennungsgrund soll ein essentieller sein. Während Laura alles schupfen soll, Kinder, Hunde, Haushalt, soll Pietro so leben, wie ein Singlemann und machen, worauf immer er Lust hat.

Laura wird derzeit von Familie und Freunden in der schwierigen Situation unterstützt und soll eine neue Bleibe in Aussicht haben.

