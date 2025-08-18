Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa: DAS ist der Trennungsgrund

Verlobung ist geplatzt! Auf Instagram machte die Influencerin am Sonntag die Trennung offiziell – und nannte damit das Ende einer Liebe, die zuletzt von Streit und Alltagsstress überschattet war.

Am Sonntagnachmittag hat Laura Maria Rypa für Aufsehen gesorgt: In einer Instagram-Story gab sie das Ende ihrer Beziehung mit Pietro Lombardi bekannt. Der Sänger und die Influencerin, die Eltern von zwei kleinen Buben sind, hatten sich eigentlich verlobt – umso überraschender wirkt das plötzliche Liebes-Aus.

Mehr lesen:

Während Laura öffentlich Klartext sprach, schweigt Lombardi bislang. Weder in den sozialen Netzwerken noch gegenüber Medien äußerte er sich zu den Entwicklungen. Auch enge Freunde von Rypa sollen im Vorfeld nichts von der Trennung gewusst haben.

Hinter den Kulissen soll es bereits seit Tagen gekriselt haben. Neben ihren Söhnen Leano Romeo (2) und Amelio Elija (1) kümmern sich die beiden auch um drei Hunde. Zudem steht der Umzug in ein neues Zuhause an – das alte Haus muss bis 15. September geräumt werden. Unterstützung erhält Laura dabei von ihrem Bruder. Lombardi hingegen habe sich im Alltag und bei der Organisation zu wenig eingebracht, heißt es. Rypa soll das Gefühl gehabt haben, mit Kindern und Umzugsstress auf sich allein gestellt zu sein.

Streitigkeiten mit Vorgeschichte

Schon Ende 2024 war die Beziehung in Schieflage geraten: Nach einem heftigen Streit, bei dem sogar die Polizei einschreiten musste, starteten Laura und Pietro einen Neubeginn. Damals klagte Rypa im Gespräch mit Bild, sie habe sich nach der Geburt ihres zweiten Kindes von Pietro oft im Stich gelassen gefühlt. Er sei häufig beruflich unterwegs gewesen, während sie zu Hause weinte und versuchte, den Alltag mit den Kindern zu bewältigen.

Auch zuletzt war Lombardi viel auf Reisen. Aktuell hielt er sich auf Mallorca auf, wo er im „Megapark“ auftrat und gemeinsam mit Sängerin Isi Glück an einem Song samt Video arbeitete.

Noch Ende Juli hatte Lombardi betont, dass Umzug und Hochzeitspläne weiterhin aktuell seien – allerdings erst nach der Übersiedlung. Ob es nun überhaupt noch dazu kommt, steht nach Rypas Trennungs-Posting in den Sternen. Es ist nicht das erste Mal, dass die beiden getrennte Wege gehen. In der Vergangenheit fanden sie immer wieder zueinander.