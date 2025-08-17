Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Deutschland
Laura Rypa Pietro Lombardi
© Getty Images

Nicht mehr zusammen

Liebes-Aus! Laura und Pietro Lombardi haben sich getrennt

17.08.25, 14:29
Teilen

Das Traumpaar geht nun getrennte Wege

Pietro Lombardi (33) und seine Verlobte Laura Maria Rypa (29) sind kein Paar mehr!

Mehr zum Thema

Die zwei haben sich recht überraschend getrennt. Das schreibt Laura auf Instagram. Und weiter: „Wir haben uns entschieden, getrennte Wege zu gehen“. In einer Story erklärt die Influencerin: "Im Laufe der zeit haben wir festgestellt, dass wir unterschiedliche Wege einschlagen und deshalb haben wir uns entschieden, getrennte Wege zu gehen."

Liebes-Aus! Laura und Pietro Lombardi haben sich getrennt
© oe24

Privatsphäre 

Laura bittet um Privatsphäre: "Aus Respekt gegenüber unseren Kindern möchten wir zu dieser Entscheidung nichts weiter öffentlich sagen." Das Paar hat zwei gemeinsame Söhne, Leano und Amelio. Aus einer früheren Beziehung zu Sängerin Sarah Engels hat Pietro einen Sohn, Alessio.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden