Das Traumpaar geht nun getrennte Wege

Pietro Lombardi (33) und seine Verlobte Laura Maria Rypa (29) sind kein Paar mehr!

Mehr zum Thema

Die zwei haben sich recht überraschend getrennt. Das schreibt Laura auf Instagram. Und weiter: „Wir haben uns entschieden, getrennte Wege zu gehen“. In einer Story erklärt die Influencerin: "Im Laufe der zeit haben wir festgestellt, dass wir unterschiedliche Wege einschlagen und deshalb haben wir uns entschieden, getrennte Wege zu gehen."

© oe24

Privatsphäre

Laura bittet um Privatsphäre: "Aus Respekt gegenüber unseren Kindern möchten wir zu dieser Entscheidung nichts weiter öffentlich sagen." Das Paar hat zwei gemeinsame Söhne, Leano und Amelio. Aus einer früheren Beziehung zu Sängerin Sarah Engels hat Pietro einen Sohn, Alessio.