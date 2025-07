Die Influencerin wird derzeit auf Herz und Nieren geprüft.

Das Finanzamt ist Influencern jetzt auf den Fersen. Wie deutsche Medien berichten, sollen besonders jene Leute der Branche betroffen sein, die in Nordrhein-Westfalen leben.

Einige Millionen Euro

Rund 200 Verfahren sind derzeit aktiv, es soll um etwa 300 Millionen Euro gehen! Eine, die auch auf der Liste stehen soll, ist Laura Maria Rypa (29). Die Influencerin hat sich nun aber in einer Story an ihre Fans gewandt und meint: "Halb so schlimm. Ich glaube, ich bin der reinste Mensch, was Steuern zahlen angeht. Ich hab damit nichts zu tun".

Ganz gelassen erklärt sie in den Sozialen Medien: "Ich bin so ein Mensch, da lacht Pietro mich sogar immer aus, wenn ich Parkbelege von einem Euro einreiche. Ich reiche sogar Ein-Euro-Parkbelege bei meinem Steuerberater ein." Super findet sie das System nicht, "aber am Ende sind wir halt in Deutschland".

Tipps für Steuer

Für ihre Follower hat sie auch Tipps auf Lager: "Macht eure Steuern immer ordentlich, immer sauber, dann habt ihr auch keine Probleme!"