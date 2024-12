Fans verwundert: Was ist da zwischen den beiden passiert?

Sex, so heißt es, ist die schönste Sache der Welt. Bei Pietro Lombardi und seiner Laura Rypa scheint es eher eine gefährliche Angelegenheit zu sein.

Persönliche Fragerunde

Der Sänger hat jetzt in einer Fragerunde auf Instagram persönliche Details ausgeplaudert. Die Fragerund kam just am Tag von Lauras 29. Geburtstag (15.12.) zustande. Pietro wurde dabei nach allen Belangen seines Lebens gefragt: Dieter Bohlen beispielsweise und sein Fantreffen im Jänner in Chemnitz.

Wecker am Kopf

Ein User wollte - sehr harmlos - wissen, was das Lustigste gewesen sei, das Pietro und seiner Laura miteinander je passiert sei. Und Pietro überrascht mit der Ansage: "Das ist über 18!" Er könne es nicht erzählen. Und fährt dann doch fort: "Ihr ist was auf den Kopf gefallen." Dabei hört man Laura im Hintergrund lachen und sagen: "Du kannst ruhig sagen, dass mir ein Wecker auf den Kopf gefallen ist."

Bewusstlos

In einer "unpassenden Situation" sei der Wecker auf den Kopf gefallen, habe sie mit seiner Wucht bewusstlos geschlagen, so Pietro weiter: "mit voller Pulle. Die war knockout." so der Sänger und Laura bestätigt, sie sei "kurz bewusstlos" gewesen. Ob mehr passiert ist? Vielleicht eine Platzwunde oder eine Gehirnerschütterung? Das ist unklar.