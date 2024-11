Nach DSDS-Finale: So geht es jetzt mit Pietro Lombardi weiter

Das Finale der Castingshow wurde von Pietro Lombardis DSDS-Aus überschattet.

Das Staffelfinale von DSDS war auch gleichzeitig die finale Show für Pietro Lombardi (32) als Jury-Mitglied. Seine Fans verfolgten die Geschehnisse mit Argusaugen und ließen schon im Vorfeld wissen, dass sie die Sendung boykottieren, wenn RTL tatsächlich Pietro gegen Bushido eintauscht. Auch dieser war im Finale als Gast zu sehen. Ist das schon die Vorbereitung auf das nächste Jahr und wie geht es für Lombardi weiter? Immerhin entgeht ihm jetzt eine Gage von 400.000 Euro pro Staffel.

Emotionaler Abschied

Auf Instagram bedankte Pietro sich für die „tolle Reise” und erklärte: „Ich war stolz, ein Teil davon gewesen zu sein.” 2011 hatte er selbst die Show gewonnen. Damals veränderte sich Lombardis Leben über Nacht. Die vergangenen vier Wochen seien „nicht einfach” gewesen, lässt der DSDS-Juror seine Fans in einer Instagram-Story wissen. „Aber am Ende ist mir wichtig, was meine Supporter, meine Frau/Familie über mich denken und mich lieben, wie ich bin”, fasst er abschließend zusammen und ergänzt ein rotes Herzchen.

Einsatz mit Folgen

Der Polizeieinsatz in seiner Villa hatte schwere Konsequenzen für Pietro Lombardi. Seine Verlobte Laura Maria Rypa (28) versuchte noch zu retten, was zu retten ist, doch die Versuche blieben erfolglos. „Ja, es gibt turbulente Phasen im Leben, doch wir halten zusammen und lassen uns niemals los”, schreibt sie. Finanziell wird der Zweifachpapa sicher auch weiterhin für seine Familie sorgen. Er habe sehr viele Angebote bei verschiedensten Sendern und Shows gehabt, die er alle nur DSDS zuliebe abgesagt habe. Gut vorstellbar, dass er demnächst in einer anderen großen Casting-Show sitzt. Vielleicht gar bei "The Voice of Germany"?

Bei so viel Aufmerksamkeit für Pietro Lombari ging der diesjährige DSDS-Gewinner Christian Jährig fast ein bisschen unter. Seine Fans gratulieren ihm auf Instagram und anderen Social-Media-Kanälen zu einem "verdienten Sieg"