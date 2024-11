Wegen Pietro Lombardi: Fans wüten gegen RTL und DSDS

Das DSDS-Aus des Sängers sorgt bei unzähligen Fans für Bestürzung, da diese der Meinung sind, dass Bushido kein würdiger Nachfolger sei.

Jetzt ist es offiziell: Pietro Lombardi (32) bestätigt seinen Rauswurf aus der DSDS-Jury. Darüber berichtete oe24 bereits am Vormittag. Im Finale am 9. November wird der Sänger auf seinen Nachfolger Bushido treffen. Im Video, das er auf Instagram teilte, verabschiedete er sich dankbar von seiner RTL-Familie und versuchte gute Miene zum bösen Spiel zu machen.

Mehr lesen:

Lombardi: "Hätte ich mir anders gewünscht"

Zum Schluss merkt er aber doch eine Sache an: "Was mich ein bisschen enttäuscht hat, ist die Art und Weise, wie man in dem Moment mit mir umgegangen ist. Das hätte ich mir anders gewünscht, aber auch das nehme ich meiner Familie niemals übel. Deswegen ist alles in Ordnung."

Fans wettern gegen Bushido

Lombardi-Fans sind entrüstet über die RTL-Entscheidung. Am meisten ärgern sich diese jedoch über den Nachfolger Bushido. "Was hat dein Privatleben mit der Arbeit zu tun? Gar nichts! Bushido hat privat auch einige Probleme und Imageprobleme. Der Grund ist nicht nachvollziehbar", schreibt ein User. "Nur RTL schafft es, einen Menschen, wo es Gerüchte waren, gegen jemanden auszutauschen, der wirklich Frauen geschlagen hat", schreibt ein anderer. Der Grundtenor lautet: "Ohne dich schauen wir kein DSDS mehr." Ob sich der Sender jetzt doch noch einmal umentscheidet?