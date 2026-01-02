Neue Bushido-Villa: Fast wäre DIESER Bayern-Star eingezogen

Der eine wollte sie nicht – der andere hat jetzt sein Traumhaus: Rapper Bushido und seine Frau Anna-Maria Ferchichi haben am Neujahrstag mit Einblicken in ihren neuen Zweitwohnsitz für Aufsehen gesorgt.

Auf Instagram präsentierte das Paar Fotos und Videos einer Luxusvilla im Münchner Nobelvorort Grünwald, rund 13 Kilometer von der Innenstadt entfernt.

Das Anwesen, das 2023 fertiggestellt wurde, dient der XXL-Familie künftig als Deutschland-Domizil neben dem Hauptwohnsitz in Dubai. Trotz einer aktuell schwierigen Phase und eines vorübergehenden Getrenntlebens wollen Bushido und Anna-Maria Ferchichi für ihre sieben gemeinsamen Kinder weiter unter einem Dach wohnen – Platz dafür gibt es mehr als genug.

Die nackten Zahlen des Anwesens lesen sich wie aus einem Luxus-Katalog: 849 Quadratmeter Wohnfläche, 19 Zimmer, eine Hauptvilla samt Gästehaus und Orangerie, ein Außenpool sowie eine rund 4000 Quadratmeter große Parkanlage. Im Inneren sorgen Deckenhöhen von bis zu 6,60 Metern, edler „Rosa Portogallo“-Marmor, modernste Technik und ein aufwendiges Sicherheitssystem für exklusives Ambiente. Vier Stellplätze gehören ebenfalls zum Ensemble. Der Kaufpreis liegt laut dem Luxusmakler „Sotheby’s International Realty“ bei 32,9 Millionen Euro – zuzüglich Maklerprovision.

Besonders brisant: In das Grünwalder Mega-Anwesen wäre beinahe ein Superstar des FC Bayern eingezogen. Nach seinem 100-Millionen-Euro-Wechsel von Tottenham Hotspur hatte sich Stürmer Harry Kane im Oktober 2023 die Villa angesehen. Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft zeigte Interesse, wollte das Objekt jedoch lediglich mieten. Der aufgerufene Mietpreis lag damals bereits bei rund einer Million Euro pro Jahr. Kane entschied sich letztlich gegen das Anwesen und bezog stattdessen eine Villa im benachbarten Baierbrunn.

Bushido, bürgerlich Anis Ferchichi, griff nun zu und wohnt künftig Tür an Tür mit zahlreichen Prominenten aus dem Fußball-Kosmos. In Grünwald und Umgebung leben unter anderem Bayern-Trainer Vincent Kompany, Ex-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge sowie Stars wie Alphonso Davies, Michael Olise und Dayot Upamecano. Auch DFB-Kapitän Joshua Kimmich, Franck Ribéry und Torwart-Legende Oliver Kahn haben hier ihren Wohnsitz – ebenso wie zahlreiche Schauspieler, Unternehmer und andere wohlhabende Persönlichkeiten.