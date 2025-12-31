Alles zu oe24VIP
Tom Bischof Scholl
© Getty

Unter der Sonne

Scholl-Tochter und DIESER Bayern-Star turteln im Liebesurlaub

31.12.25, 17:20


Während der trainingsfreien Tage zwischen Weihnachten und Neujahr zog es diesen Bayern-Star in den warmen Süden. Gemeinsam mit der  Freundin genießt er aktuell Sonne und Entspannung. 

Tom Bischof nutzt die Pause zwischen den Jahren für einen Liebesurlaub auf den Malediven.

Tom Bischof
© instagram/tom.bischof10

Der 20-Jährige reist gemeinsam mit seiner Freundin Josefine Scholl, der Tochter von Ex-Bayern-Star Mehmet Scholl, und lässt bei rund 28 Grad Celsius die Seele baumeln.

Urlaub unter Palmen

Auf ihren Social-Media-Accounts teilen die beiden regelmäßig Eindrücke aus dem Urlaubs-Paradies. Josefine Scholl, die als Model aktiv ist, erreicht auf Instagram 92.100 Follower. Auf TikTok ist sie unter dem Namen „Hiddenjosie“ präsent und kommt dort auf über 332.700 Follower sowie 18,7 Millionen Likes.

Einblicke auf Social Media

Zwischen Palmen, weißem Sand und türkisblauem Meer zeigte das Paar am Montag erstmals ein gemeinsames Urlaubs-Selfie in einer Instagram-Story. Darauf wirken beide vertraut und gut gelaunt. Auch abseits davon nehmen sie ihre Community mit: Bischof präsentierte sich beim Entspannen über dem Wasser, zudem standen sportliche Aktivitäten wie eine Padel-Partie und Schnorcheln im Meer auf dem Programm.

Rückkehr zum Alltag

Allzu lange dauert die Auszeit allerdings nicht. Spätestens am 3. Januar wird Tom Bischof wieder an der Säbener Straße erwartet, wenn die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany in die Vorbereitung auf die Rückrunde startet.

