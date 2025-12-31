Paukenschlag: Bayern-Star steht vor Blitz-Abschied

Seit einem besonderen Vorfall soll der Spieler bei Vincent Kompany unten durch sein.

Beim FC Bayern München bahnt sich ein Abgang im Jänner an. Wie die Münchner Abendzeitung berichtet, will sich der deutsche Meister bereits im Jänner von Sascha Boey trennen.

Kurioser Grund

Der Franzose startete die Saison mit viel Spielzeit, stand in den ersten 9 Bundesliga-Spielen immer auf dem Platz, kam aber seit Anfang November zu keinem Einsatz mehr. Als Rechtsverteidiger setzt Kompany seither vorwiegend auf Konrad Laimer.

© Getty

Laut Bericht soll Kompany vor allem mit der Arbeitseinstellung des Franzosen unzufrieden sein. Dabei soll ein Vorfall zum Zerwürfnis geführt haben. Kompany wollte den 25-Jährigen bei einer Partie als Rechtsverteidiger einwechseln, Boey ließ sich dann aber beim Umziehen zu viel Zeit.

© Getty

Bei einem passenden Angebot kann der 25-Jährige die Bayern nun schon im Winter verlassen. Mit Crystal Palace soll ein Premier-League-Klub bereits Interesse haben. Oliver Glasner braucht im Winter dringend Verstärkungen und sucht vor allem einen Rechtsverteidiger.