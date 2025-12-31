Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Deutsche Bundesliga
Sascha Boey
© Getty

Transfer-Hammer

Paukenschlag: Bayern-Star steht vor Blitz-Abschied

31.12.25, 09:40
Teilen

Seit einem besonderen Vorfall soll der Spieler bei Vincent Kompany unten durch sein. 

Beim FC Bayern München bahnt sich ein Abgang im Jänner an. Wie die Münchner Abendzeitung berichtet, will sich der deutsche Meister bereits im Jänner von Sascha Boey trennen.

Kurioser Grund

Der Franzose startete die Saison mit viel Spielzeit, stand in den ersten 9 Bundesliga-Spielen immer auf dem Platz, kam aber seit Anfang November zu keinem Einsatz mehr. Als Rechtsverteidiger setzt Kompany seither vorwiegend auf Konrad Laimer.

Sascha Boey
© Getty

Laut Bericht soll Kompany vor allem mit der Arbeitseinstellung des Franzosen unzufrieden sein. Dabei soll ein Vorfall zum Zerwürfnis geführt haben. Kompany wollte den 25-Jährigen bei einer Partie als Rechtsverteidiger einwechseln, Boey ließ sich dann aber beim Umziehen zu viel Zeit.

Sascha Boey
© Getty

Bei einem passenden Angebot kann der 25-Jährige die Bayern nun schon im Winter verlassen. Mit Crystal Palace soll ein Premier-League-Klub bereits Interesse haben. Oliver Glasner braucht im Winter dringend Verstärkungen und sucht vor allem einen Rechtsverteidiger.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden