Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Deutsche Bundesliga
Ruben Neves
© Getty

Portugiese im Visier

Hammer-Gerücht: FC Bayern will Star aus Saudi-Arabien

31.12.25, 07:52
Teilen

Der Portugiese will unbedingt noch einmal Champions League spielen. 

Mit Öffnung des Winter-Transferfensters nehmen auch die Wechsel-Gerüchte wieder deutlich zu. Dabei wird auch der FC Bayern mit Spielern in Verbindung gebracht, die auf den ersten Blick überraschend klingen.

63-facher Nationalspieler

Wie die spanische Zeitung AS berichtet, zeigt der deutsche Meister Interesse an Ruben Neves. Der Portugiese wechselte bereits 2023 in die Wüste und kickt seither für den Saudi-Klub Al-Hilal. Der 28-Jährige will nun aber unbedingt zurück nach Europa wechseln und noch einmal Champions League spielen.

Ruben Neves
© Getty

Neben dem FC Bayern sollen auch Atlético Madrid, Juventus Turin und Manchester United Interesse am Mittelfeldspieler zeigen. Ein Transfer würde aber wohl erst im Sommer Sinn machen. Dann könnte Neves nämlich ablösefrei wechseln und etwa Leon Goretzka ersetzen. Der Vertrag des deutschen Nationalspielers läuft bekanntlich im Sommer aus.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden