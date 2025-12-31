Hammer-Gerücht: FC Bayern will Star aus Saudi-Arabien

Der Portugiese will unbedingt noch einmal Champions League spielen.

Mit Öffnung des Winter-Transferfensters nehmen auch die Wechsel-Gerüchte wieder deutlich zu. Dabei wird auch der FC Bayern mit Spielern in Verbindung gebracht, die auf den ersten Blick überraschend klingen.

63-facher Nationalspieler

Wie die spanische Zeitung AS berichtet, zeigt der deutsche Meister Interesse an Ruben Neves. Der Portugiese wechselte bereits 2023 in die Wüste und kickt seither für den Saudi-Klub Al-Hilal. Der 28-Jährige will nun aber unbedingt zurück nach Europa wechseln und noch einmal Champions League spielen.

© Getty

Neben dem FC Bayern sollen auch Atlético Madrid, Juventus Turin und Manchester United Interesse am Mittelfeldspieler zeigen. Ein Transfer würde aber wohl erst im Sommer Sinn machen. Dann könnte Neves nämlich ablösefrei wechseln und etwa Leon Goretzka ersetzen. Der Vertrag des deutschen Nationalspielers läuft bekanntlich im Sommer aus.