Gregoritsch
© Getty

WM-Held

Hammer-Gerücht um Michael Gregoritsch

30.12.25, 08:32
Teilen

Unser WM-Held könnte im Winter den Verein wechseln. 

Mit seinem Tor gegen Bosnien schoss Michael Gregoritsch Österreich zur ersten WM seit 28 Jahren. Im Verein läuft es für den 31-Jährigen hingegen nicht nach Wunsch, nun könnte der Stürmer Brøndby Kopenhagen sogar schon im Jänner verlassen.

Wie Transferexperte Sacha Tavolieri berichtet, beschäftigt sich der FC Basel intensiv mit Gregoritsch. Der amtierende Schweizer Meister liegt derzeit in der Tabelle nur auf Platz 4, bereits 8 Punkte hinter dem FC Thun.

Gregoritsch
© APA

Neue Chance in der Schweiz?

Im Winter wollen die Basler deshalb vor allem in der Offensive nachrüsten. „Noch einmal vier Stürmertore werden in der Rückrunde sicher nicht reichen, um Meister zu werden. Da sind wir zu schwach und müssen etwas machen. Wir werden uns im Winter in der Offensive verstärken“, kündigte Sportchef Daniel Stucki bereits an.

Der gesuchte Stürmer könnte nun ÖFB-Star Michael Gregoritsch werden. Der 31-Jährige steht bei Brøndby zwar noch bis 2028 unter Vertrag, stand bei den Dänen in der aktuellen Saison aber erst vier Mal in der Startelf. Ein Wechsel würde gerade vor der WM im Juni deshalb auch durchaus Sinn machen.

