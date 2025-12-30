Alles zu oe24VIP
Ter Stegen
© Getty

Barca-Aus

Knalleffekt: Entscheidung um Marc-André ter Stegen gefallen

30.12.25, 06:53
Der deutsche Goalie dürfte den FC Barcelona noch im Winter verlassen. 

Nach monatelangen Spekulationen scheint die Zukunft von Marc-André ter Stegen endgültig entschieden zu sein. Wie spanische Medien berichten, steht der 33-Jährige unmittelbar vor einem Wechsel zum FC Girona.

Der abstiegsbedrohte spanische Erstligist will den Tormann demnach bereits im Jänner vom FC Barcelona ausleihen. Ter Stegen, der seinen Stammplatz bei Barca bekanntlich verloren hat, könnte damit vor der WM im Juni wichtige Spielpraxis sammeln. Bundestrainer Nagelsmann hatte bereits klargemacht, dass der 33-Jährige nur dann die Nummer 1 bei der Weltmeisterschaft wird, wenn er auch regelmäßig spielt.

Einigung steht bevor

Für einen Wechsel zu Girona sprechen auch persönliche Beweggründe. Ter Stegen lebt in Trennung, seine Kinder wohnen weiterhin in Barcelona. Girona befindet sich nur 100 km nördlich der katalanischen Hauptstadt.

Marc-André ter Stegen
© Getty

Die beiden Klubs befinden sich derzeit in intensiven Verhandlungen – eine Einigung soll noch diese Woche erzielt werden.

