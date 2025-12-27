Alles zu oe24VIP
Robert Lewandowksi
© Getty

Mit 37 Jahren

Gerüchte um Karriereende: Lewandowski vor ungewisser Zukunft

27.12.25, 11:57
Mit 37 Jahren neigt sich die Karriere von Robert Lewandowski dem Ende zu. Polens Stürmer-Ikone gab nun zu, dass er selbst noch nicht weiß, wie es mit ihm weitergeht.

165 Spiele und 109 Tore für den FC Barcelona, 88 Treffer in 163 Einsätzen für das polnische Nationalteam, 1 Champions-League-Sieg, 10 Mal deutscher Meister, zwei Mal spanischer Meister: Robert Lewandowski hat in seiner Karriere nahezu alles erreicht, was man erreichen kann. Doch nun steht er vor einer ungewissen Zukunft.

Im August wird der Super-Knipser bereits 38 Jahre alt und sein Vertrag beim FC Barcelona läuft aus. Zuletzt gab es immer wieder Gerüchte, dass er nach der WM in den USA, Kanada und Mexiko in den USA bleiben wird. Chicago Fire soll an einer Verpflichtung interessiert sein.

Lewandowski selbst hatte immer klar gesagt, dass er auf höchstem Niveau spielen will. Deshalb war ein kolportierter Wechsel nach Saudi-Arabien nie ein Thema. Doch wie die spanische Zeitung "As" berichtet, soll sein Berater Pini Zahavi mit Verantwortlichen der Saudi Pro League verhandeln.

Lesen Sie auch

Lewandowski denkt nicht an die Zukunft

Doch was sagt der Pole zu seinen Zukunftsplänen? Derzeit möchte er nichts davon wissen. "Ich will diese Saison alles. Ich will mich für die WM qualifizieren, die Meisterschaft gewinnen und die Champions League gewinnen", verrät er gegenüber dem polnischen Journalisten Bogdan Rymanowski in einem großen Interview.

Flick Lewandowski
© Getty

Bei den Katalanen kommt er immer weniger zum Einsatz. Er ist immer wieder angeschlagen und mit Eigengewächs Ferran Torres hat er mittlerweile starke Konkurrenz in den eigenen Reihen. Weiters sind die Klub-Bosse bereits auf der Suche nach einem neuen Stürmer-Star. Die Zeichen in Spanien stehen auf Abschied.

Wie es nach der Saison weitergeht, weiß der Knipser selbst noch nicht. "Ich habe noch Zeit, mich zu entscheiden. Ich weiß nicht, in welche Richtung es geht. Vieles hängt davon ab, wie der Verein plant und was ich will", so Lewandowski, der damit auch ein mögliches Karriereende mit 38 Jahren nicht mehr ausschließt.

