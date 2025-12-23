Hammer-Gerücht: Robert Lewandowski wird ein Bulle

Der Star-Stürmer steht vor einem Wechsel im Sommer.

Die Karriere von Robert Lewandowski neigt sich langsam, aber sicher dem Ende zu. Nach vier Saisonen beim FC Barcelona läuft der Vertrag des 37-Jährigen im Sommer aus – die Zeichen stehen dabei auf Abschied.

Der Pole muss sich damit wohl im Sommer einen neuen Verein suchen – Interessenten gibt es dabei aber viele. Medienberichten zufolge wollen vor allem Klubs aus Saudi-Arabien und den USA Lewandowski verpflichten.

© Getty

Wechsel in die MLS?

Besonders brisant: Laut dem spanischen Portal fichajes.net wollen die Red Bull New York den Star-Stürmer unbedingt in den Big Apple lotsen. Der ehemalige Bayern-Star würde damit ein Bulle werden.

Entscheiden ist allerdings noch nichts. Lewandowski selbst hat sich bisher nicht öffentlich über seine Zukunft geäußert. Möglich auch, dass der zweifache Familienvater in Europa bleiben will.